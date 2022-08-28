Raysuni, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığından istifa etti - Son Dakika
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Raysuni, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığından istifa etti

28.08.2022 15:42
Raysuni, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığından istifa etti

Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni, Kasım 2018'den bu yana yürüttüğü Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni, Kasım 2018'den bu yana yürüttüğü Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

Raysuni, yaptığı yazılı açıklamada, "taviz kabul etmeyen, kararlı, sağlam duruş ve görüşlerine bağlılığından ötürü istifa ettiğini" ifade etti.

Koşul ve baskı olmaksızın ifade özgürlüğünü kullanabilmek adına istifa ettiğini belirten Raysuni, istifa kararının tüzüğe uygun şekilde uygulamaya geçmesi konusunda Birliğin Genel Sekreteri Ali el-Karadaği'yle iletişim içerisinde olduğunu aktardı.

Raysuni'nin Batı Sahra açıklaması tepkilere yol açmıştı

Raysuni, ağustos ayının ortalarında Fas'ta katıldığı bir televizyon programında, Cezayir'in Batı Sahra sınırındaki Tinduf bölgesine harekat düzenlemesi yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

"Moritanya'nın varlığı da Sahra gibi bir hatadır. Fas, Avrupa işgali öncesi sınırlarına geri dönmelidir" ifadelerini kullanan Raysuni, "madden veya bedenen cihat" çağrısında bulunmuştu.

Raysuni'nin açıklamaları Cezayir'de tepkilere yol açarken, görevden alınması çağrıları yapılmıştı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği ise Raysuni'nin Batı Sahra'ya yönelik açıklamalarının kişisel düşünceleri olduğunu ve Birliği bağlamayacağını bildirerek, Birliğin bu yönde bir karar almadığını ifade etmişti.

İstanbul'da 7 Kasım 2018'de Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Kurulunda yapılan başkanlık seçimlerinde Raysuni (69) başkan seçilmişti. Birliğin kurulduğu 2004 yılından bu yana başkanlığını yürüten Yusuf el-Karadavi'nin aday olmayacağını açıklamasının ardından yapılan oylamada, Karadavi'nin yardımcılığını yapan Raysuni, Birliğin ikinci başkanı olmuştu.

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Kaynak: AA

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