Prof. Dr. Ahmet Akın'dan şaşkınlık yaratan sözler: 4 bin kız erkek olmak için bekliyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın'ın, katıldığı "Aileni ve Neslini Koru" programında yaptığı konuşma gündem yarattı.

"2030'A KADAR BU BÖYLE DEVAM EDECEK"

400 bin çocukta görülen sorunları dile getiren Akın, ''Binlerce çocukta ateizm, deizm ve agnostizm ile manen ölüm, eşcinsellik ile toplumsal ölüm ve intihar ile madden ölüm görülüyor. 3'ü de bir çocukta görülür mü? 2030'a kadar bu devam edecek. Çünkü biz yokuz.

"BU KİŞİLERİN YÜZDE 99'UNDA HİÇBİR SORUN YOK"

Bu çağın 5 temasından söz ediyorum. Eğlence, özgürlük, kadın hakları, hayvan hakları ve çevre sevgisi, çocuklara buradan geliyorlar. Buradan gelirken de müzik, moda, sinema ve diziyle geliyorlar. Şöyle anlatıyorlar bunlar dinde yok. Cerrahpaşa'da 4 bin kız erkek olmak için bekliyor. Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor. Yaşları kaç biliyor musunuz? 12 ile 19 yaş arasında. Ve ben şuna eminim yüzde 99'unda hiçbir sorun yok. Yönlendirilmiş, özendirilmiş. Ve şunu diyor çocuklar 'cool gösteriyor'. İsimleri Ayşe, Zümra, Meryem, Asiye isimler böyle...'' diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞIYOR

Prof. Dr. Ahmet Akın'ın gençlerle ilgili gündem yaratan açıklamaları sosyal medyada büyük ses getirirken, çok sayıda kullanıcının yaptığı yorumların ardından olay kısa sürede Twitter'da TT oldu.