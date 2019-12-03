Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Ahmet Arvas vefat etti
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Ahmet Arvas vefat etti - Son Dakika

Prof. Dr. Ahmet Arvas vefat etti

7 saat önce

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Tayyar Arvas hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Ahmet Arvas vefat etti, System.String[]

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Tayyar Arvas hayatını kaybetti. Arvas için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tevfik Kazancıgil Amfisi'nde bir anma töreni düzenlendi.


Törene, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, öğretim görevlileri, öğrenciler ve hastane çalışanları katıldı. Tören sonrası Arvas'ın cenazesi omuzlar eşliğinde cenaze aracına konuldu. Arvas'ın cenazesi bugün Ankara'da toprağa verilecek.


Prof. Dr. Ahmet Arvas'ın vefatı nedeniyle Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da baş sağlığı mesajı yayımladı. Koca mesajında, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Tayyar Arvas'ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Of Aman Nalan'dan çocuk itirafı: İyi bir anne olabileceğimi düşünmedim
AVM'de çocuğunu terk eden anne: Ben de çocuk esirgeme yurdunda büyüdüm 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 17:43:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Ahmet Arvas vefat etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]