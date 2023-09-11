Prof. Dr. Ahmet Ercan, tek tek saydı! Hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor? - Son Dakika

Prof. Dr. Ahmet Ercan, tek tek saydı! Hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?

Son Güncelleme: 11.09.2023 12:24

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'de ileride görülebilecek deprem şiddetlerini ve yerlerini açıkladı. Bolu ve Çanakkale'de olabilecek depremin şiddeti ise ürküttü.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen iki büyük depremin izleri silinmeye çalışıyor. Bölgede ağır hasarlı binaların yıkımı ve yeni konutların inşası sürerken, canlı fayların üzerinde bulunan illerimizde de tedirginlik giderek artıyor. Bolu ve Çanakkale ön plana çıktı.

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'de hangi ilde kaç şiddetinde deprem olacağı tahminini açıkladı. Ercan illeri ve oluşabilecek depremleri tek tek saydı.

İşte gerçekleşmesi muhtemel depremler ve yerleri;

Prof. Dr. Ahmet Ercan, tek tek saydı! Hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?
Prof. Dr. Ahmet Ercan il il açıkladı! Nerede kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?
Adana: 7.1
Prof. Dr. Ahmet Ercan il il açıkladı! Nerede kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?
Adıyaman: 6.9
Prof. Dr. Ahmet Ercan il il açıkladı! Nerede kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?

Aksaray: 6.5

Amasya: 7.3

Prof. Dr. Ahmet Ercan il il açıkladı! Nerede kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?

Ankara: 6.6

Antalya: 7.0

Prof. Dr. Ahmet Ercan il il açıkladı! Nerede kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?

Ardahan: 6.5

Artvin: 6.5

Prof. Dr. Ahmet Ercan il il açıkladı! Nerede kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?

Aydın: 7.3

Bartın: 6.7

Prof. Dr. Ahmet Ercan il il açıkladı! Nerede kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?

Batman: 6.5'den küçük

Bayburt: 6.5'den küçük

Bilecik: 6.5'den küçük

Prof. Dr. Ahmet Ercan il il açıkladı! Nerede kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?

Bolu: 7.5

Burdur: 7.0

Bursa: 7.1

Prof. Dr. Ahmet Ercan il il açıkladı! Nerede kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?

Çankırı 7

Çanakkale 7,5

Çorum 7,1

Prof. Dr. Ahmet Ercan il il açıkladı! Nerede kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?

Denizli 7

Diyarbakır 7

Prof. Dr. Ahmet Ercan il il açıkladı! Nerede kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?

Düzce 7,3

Edirne 6,5

Prof. Dr. Ahmet Ercan il il açıkladı! Nerede kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Ahmet Ercan, tek tek saydı! Hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prof. Dr. Ahmet Ercan, tek tek saydı! Hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor? - Son Dakika
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