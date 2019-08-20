Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlanıyor
48 dakika önce
Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Sultanahmet Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:41 Kaynak: İHA
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