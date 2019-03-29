Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Ahmet İnam Kitaplarda Bulunmayan Felsefeyi Anlattı

Prof. Dr. Ahmet İnam Kitaplarda Bulunmayan Felsefeyi Anlattı

12 dakika önce

Türk felsefeci, akademisyen Prof. Dr. Ahmet İnam, Kapadokya Üniversitesinde "Felsefe Nedir" konulu konferans verdi.

Prof. Dr. Ahmet İnam Kitaplarda Bulunmayan Felsefeyi Anlattı, System.String[]

Felsefeyi duygusal boyuta taşımaya çalışmasıyla bilinen ve 1994 yılından bu yana "Gönül Felsefesi" adını verdiği bir arayışın içerisinde olan ünlü Türk felsefeci ve akademisyen Prof. Dr. Ahmet İnam, Kapadokya Üniversitesinin Mustafapaşa Yerleşkesinde yer alan Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda üniversite öğrencileriyle buluşurken, öğrencilere ilk mesajı "Felsefe, bir yaşama biçimi ve hayat tarzıdır" oldu.

Konferansına, felsefeyi neden merak ettiğini ve felsefeye olan ilgisinin nasıl başladığını anlatarak başlayan Prof. Dr. Ahmet İnam, daha sonra "Bana kalırsa felsefeyi tanıtmanın en iyi yolu felsefeyi tanıtan kişinin felsefe ile yaşadıklarını, felsefe ile başından geçen yaşantıları anlatabilmesidir çünkü çok özel bir durumdur ve kitaplarda asla bulunmaz" diye konuştu.

Felsefecilerin, insanların yanıtlarını bildiği şeyleri kurcalayan insanlar olduğunu vurguladıktan sonra başta Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencileri olmak üzere konferansa katılan tüm öğrencilere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Ahmet İnam, "Her biriniz farklı insanlarsınız bu sebeple kendinize yakışan okumaları, araştırmaları ve sorguları bulun çünkü bu sizin hayatınız. Eğer bunu yapamıyorsanız felsefeyle bir ilginiz olamaz. Tarifle ve komutayla felsefe olamaz" dedi.

Konferansın sonunda üniversite öğrencilerinin sorularını cevaplayan Prof. Dr. Ahmet İnam, daha sonra yüksek lisans programı öğrencilerine yönelik düzenlenen seminere katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:46 Kaynak: Bültenler

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