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Prof. Dr. Ahmet Saltık'tan Omicron açıklaması: 2 ay içinde 45 milyon insan hastalanacak - Son Dakika

Prof. Dr. Ahmet Saltık'tan Omicron açıklaması: 2 ay içinde 45 milyon insan hastalanacak

18.01.2022 09:28
Prof. Dr. Ahmet Saltık'tan Omicron açıklaması: 2 ay içinde 45 milyon insan hastalanacak

Seyahat, toplu etkinlik, kamu ve özel işyerleri ile okullarda aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için getirilen negatif PCR testi zorunluluğu kaldırılmıştı. Bakanlık, gelen tepkiler sonrası yeni genelge yayımlandı. Bu değişim sonrası Prof. Dr. Ahmet Saltık, Önümüzdeki iki ay içinde her gün 700 bin kişi Omicron varyantına yakalanacak" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından aşısız olan veya aşı sürecini tamamlamayan kişilere PCR testi uygulanmasına gerek olmadığına ilişkin valiliklere gönderilen genelge kaldırılarak, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin, belirli alanlara girişlerinde veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR testi istenmesine karar verildi.

"2 AY İÇİNDE 45 MİLYON İNSAN HASTALANACAK"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Omicron varyantında korkunç bir patlama olacağını ve her gün 700 bin kişinin bu varyanta yakalanacağını ifade eden Saltık, "DSÖ'nün geçen haftaki uyarısına göre, önümüzdeki 6-8 hafta içinde Avrupa'nın yarısı Omicron'a yakalanacak. Bu 250 milyon yeni hasta demektir. Türkiye de bunun dışında kalmayacak. 90 milyon nüfusun yarısı 45 milyon insan önümüzdeki 2 ay içinde hastalığa yakalanacak" dedi.

Sözlerine devam eden Prof. Dr. Ahmet Saltık, "Bu öngörüde 8 hafta dersek, 45 milyon insandan her hafta 5 milyon yeni hasta demektir. "Türkiye'de her gün 700 bin kişi yeni Omicron varyantına yakalanacak. Yakalayamıyoruz, yakalamıyoruz, yakalamak istemiyoruz. topluma yüksek rakamları duyurmak istemiyoruz. "Günde 700 bin yeni Omicron hastasını ilan etmek iktidar için iyi bir şey değil. Bunu gördüler ve PCR testleri İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle tuhaf bir şekilde kaldırıldı. Devlet neredeyse çökme durumuna sürükleniyor. Halının altına süpürmekten başka bir durum değil. Bu, deve kuşu politikasıdır" ifadelerini kullandı.

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Omicron, Korona, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Prof. Dr. Ahmet Saltık'tan Omicron açıklaması: 2 ay içinde 45 milyon insan hastalanacak - Son Dakika
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