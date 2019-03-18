Prof. Dr. Ahmet Şimşek Konferans Verdi

Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlülüğü tarafından "Çanakkale Destanı" konulu bir konferans düzenlendi.

Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlülüğü tarafından "Çanakkale Destanı" konulu bir konferans düzenlendi.





Konferansa konuşmacı olarak İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Ahmet Şimşek katıldı.





Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Mili Eğitim Müdürü Sami Sağdıç konferansın açılış konuşmasını yaptı.





Daha sonra kürsüye gelen Prof. Dr. Ahmet Şimşek, Çanakkale zaferinin milletçe kazanılan ve övünçle gelecek nesillere aktarılması gereken bir zafer olduğunu söyledi.





Şimşek, "Zorluklara ve imkansızlıklara karşı Çanakkale zaferi dünyada eşi benzeri olmayan bir zaferdi. Şehit olacağı bile bile ölüme gidenler ellerinde Kuran-ı Kerim okuyor bilmeyenlerde kelime-i şahadet getiriyordu. İşte bizdeki bu inanç bizi zafere giden öneli etkenlerden biriydi." dedi.





Program öğrencilerden gelen soruların cevaplandırılması ile sona erdi.

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