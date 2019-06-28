Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, "Yılın Tarihçisi" ödülünü aldı
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Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu'nun (TÜMBİFED) organize ettiği Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri'nde, Yılın Tarihçisi ödülüne değer görüldü.
Yeditepe Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:35 Kaynak: AA
Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl
, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu'nun (TÜMBİFED) organize ettiği Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri'nde, Yılın Tarihçisi ödülüne değer görüldü.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bünyesinde birçok derneği barındıran ve sosyal kampanyalar düzenleyen TÜMBİFED'in, alanlarında uzman 25 profesörden oluşan Akademi Kültür ve Bilim Komisyonu, önemli çalışmalarıyla insanlık adına katkı sağlayan projeleri ödüllendirdi. Türkiye
'de Çin arşivlerinden yararlanarak Çince kaynak okuyan ilk Profesör olduğu ve her yıl Moğolistan
'da Eski Türk tarihi üzerine saha çalışmaları yaparak Türk Kültür tarihine büyük hizmetlerde bulunduğu için Prof. Dr. Taşağıl'a da, Yılın Tarihçisi ödülünü aldı.
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