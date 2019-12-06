Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Akbaş öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Akbaş öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi - Son Dakika

Prof. Dr. Akbaş öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akbaş tarafından GAÜN İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda 'İslam Tarihi Ekseninde' konulu Söyleşi gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Akbaş öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akbaş tarafından GAÜN İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda 'İslam Tarihi Ekseninde' konulu Söyleşi gerçekleştirildi.


GAÜN Dayanışma ve Umut Yolu Topluluğu tarafından düzenlenen konferansta Prof. Dr. Akbaş, İslam tarihinden can alıcı noktalara değindi. Prof. Dr. Akbaş, Müslümanların ortaçağda 7. asırda üçüncü bir güç olarak o günün iki süper gücü olan Bizans ve Sasani İmparatorluklarının bu güç karşısında çaresiz kaldıklarını belirtti. Prof. Dr. Akbaş, Müslümanların başarısındaki sırrın iman ve zamanın gerektirdiği tedbirleri alması olduğunu, özellikle Endülüs İslam Devleti'nin yıkılmasından bütün Müslümanların dersler alması gerektiğini söyledi.


Konuşmasında İslam Devletleri'nin yükseliş ve yıkılış dönemleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Akbaş, Müslümanların ileriki günlerde tarih sahnesine yine üçüncü bir güç olarak ortaya çıkacaklarını, yaşanan hadiselerin bunu müjdelediğini vurguladı. - GAZİANTEP

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim
Ayşe Karaman'ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 17:51:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Akbaş öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]