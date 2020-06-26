Prof. Dr. Akdur: "Mantar zehirlenmeleri ölümlere de yol açıyor" - Son Dakika

Prof. Dr. Akdur: "Mantar zehirlenmeleri ölümlere de yol açıyor"

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, mantar zehirlenmelerinin önemli bir halk sağlığı sorunu olarak varlığını sürdürdüğünü belirterek, vatandaşları mantar zehirlenmeleri konusunda uyardı.

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, mantar zehirlenmelerinin önemli bir halk sağlığı sorunu olarak varlığını sürdürdüğünü belirterek, vatandaşları mantar zehirlenmeleri konusunda uyardı.

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Mantar zehirlenmelerine bağlı ölümlerin önlenmesi konusunda, toplumsal bilinç ve duyarlılığın çok önemli olduğunu vurgulayan Akdur, "Zehirli veya yenilen mantarlar konusunda, vatandaşlarımızın önemli bir bölümü mevcut yanlış ve kalıplaşmış bazı inanışlar doğrultusunda hareket ediyor" dedi.


Ormanlık alanlar ve kırlarda kendiliğinden yetişen mantarların yenilebilenlerini, zehirlilerinden ayırmanın oldukça zor olduğuna dikkat çeken Akdur, "Zehirli mantarları kolayca tanımak için pratik ayırım noktaları bulunmamaktadır. Kulaktan dolma, yanlış, kalıplaşmış ve bilimsel değeri olmayan inanışlarla mantarları tanımaya ve yorumlamaya çalışmak çok ciddi olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Yanlış bilgi ve yanlış inanışlar doğrultusunda toplanan ve tüketilen mantarlar ölümlere yol açıyor. Bazı mantar türlerinin zehri yüksek ısıda bile etkisini kaybetmediğinden, bu cins mantarlar pişirilerek tüketilse dahi üç saat içinde zehirlenme belirtilerine yol açarlar. Bu grup mantarlara, başta İstanbul ili ve yakın çevresi olmak üzere, Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde sık olarak rastlanıyor. Bu nedenle özellikle bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olmaları gerekiyor" ifadelerine yer verdi.


Mantar zehirlenmelerinden ve buna bağlı ölümlerden korunabilmek için yabani mantarlardan tümüyle uzak durulması gerektiğini hatırlatan Akdur, seralarda özel olarak yetiştirilen ve marketlerde ambalaj içinde satılan, firma adı ve adresi belli olan mantarların tüketilmesi gerektiğini söyledi.


Mantar zehirlenmelerinde, gerek tanı gerekse tedavi takibi için güçlü bir laboratuvar desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Akdur, şu ifadelere yer verdi: "Yabani mantar tüketen, göz yaşarması, bol tükürük salgısı, terleme, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, ishal, baş dönmesi, karın bölgesinde kramplar ve göz bebeklerinde küçülme şikayetleri görülen hastalar hiç vakit kaybetmeksizin kusturulmalı, hasta en kısa zamanda en yakın sağlık merkezine götürülmeli, mümkünse hastanın yediği mantar örneği de beraberinde götürülmelidir. Sağlık Bakanlığımız, mantar zehirlenmeleri konusunda çok önemli eğitim ve bilgilendirme çalışmaları da yapıyor. Mantar zehirlenmeleriyle ilgili olarak halkımızı bilgilendirme konusunda medya kuruluşlarına da çok önemli görevler düşüyor. Ölümlere yol açan mantar zehirlenmelerinden korunabilmek için, yabani mantarlardan tümüyle ve tamamen uzak durulması gerektiği konusunda, halkımıza aktarılacak her bilgi, her yayın, her haber çok çok kıymetli, çok önemli ve hayat kurtarıcı." - KARABÜK

Recep Akdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

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