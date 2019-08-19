PROF. DR. AKGÜN: MAARİF OKULLARI ARACILIĞIYLA ETKİLİ BİR KÜLTÜR DİPLOMASİSİ YÜRÜTÜLÜYOR

TÜRKİYE Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, "Türkiye Maarif Vakfı Türkiye'nin uluslararası eğitim markası olarak, dünyada Türkiye aleyhine oluşturulmaya çalışılan menfi imajı değiştirmek amacıyla Maarif Okulları aracılığıyla etkili bir kültür diplomasisi yürütmektedir" dedi.Türkiye Maarif Vakfı'nın 55 ülkedeki direktörleri, 7. İstişare Toplantısı için İstanbul'da buluştu. Vakfın Üsküdar'da bulunan merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ile vakfın uluslararası temsilcileri ve direktörleri katıldı. Prof. Dr. Birol Akgün, toplantının açılışında, şunları söyledi:"Bugün geldiğimiz noktada, 100 ülkeyle resmi temas sağlanmış, 55 ülkeye direktör atanarak faaliyetlere başlanmış, 35 ülkede 294 eğitim kurumu ve 41 yurt binası, altı bine yakın idareci, eğitici ve destek personel kadrosu ile 30 bini aşkın öğrenciye eğitim-öğretim, barınma ve burs hizmeti verilmektedir. Ayrıca, 46 ülkede gerek FETÖ iltisaklı okulların devralınması gerekse yeni eğitim kurumlarının açılması için protokoller imzalandığını, bazı ülkelerde devir teslim süreçlerinin devam ettiğini de belirtmek isterim. Bu çalışmalarıyla Türkiye Maarif Vakfı küresel bir eğitim ağı haline gelmiştir. Türkiye Maarif Vakfı'nın lise seviyesindeki okullarından 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Moritanya'da 43, Sudan'da 133, Afganistan'da 147, Fildişi Sahili'nde 13, Somali'de 155, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 42, Çad'da 44, Ekvator Ginesi'nde 6, Gabon'da 22, Gine'de 35, Nijer'de 134, Arnavutluk'ta 56, Mali'de 218, Makedonya'da 24, Kamerun'da 45 ve Pakistan'da 769 öğrenci olmak üzere toplam 16 ülkede 1886 öğrenci başarıyla mezun olmuştur."MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLE PROTOKOLAkgün, "Türkiye'deki eğitim fakültelerinde uluslararası karşılaştırmalı eğitim konusunda çalışan veya bu konuda eğitim veren programlar az. Henüz süreç tamamlanmadı ama bu konuda özellikle merkez çalışanları ve diğerleri açısında bir müjde vermek istiyorum. Marmara Üniversitesi ile bir ortak protokol yaptık. İlk defa Türkiye'deki eğitim fakültelerinde uluslararası karşılaştırmalı eğitim alanında hem tezli hem de tezsiz yüksek lisans programı açılmasını büyük ölçüde hallettik. Geçen Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gitti. Ama henüz cevap gelmedi, bir sorun gözükmüyor, inşallah belki de ilk öğrencilerini bizim de desteğimizle önümüzdeki Eylül'de alabilecekler" şeklinde konuştu."TÜRKİYE ALEYHİNE OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILAN MENFİ İMAJI DEĞİŞTİRMEK"Akgün, "Türkiye Maarif Vakfı Türkiye'nin uluslararası eğitim markası olarak, dünyada Türkiye aleyhine oluşturulmaya çalışılan menfi imajı değiştirmek amacıyla Maarif Okulları aracılığıyla etkili bir kültür diplomasisi yürütmektedir. Türkiye Maarif Vakfı Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikası vizyonuna uygun olarak büyümeye, genişlemeye, derinleşmeye ve insanlığın iyiliğini özümsemiş nesiller yetiştirmeye devam etmektedir. Bu nesillerin yetiştirilmesi için Türkiye'nin kültür diplomasisinin en önemli aygıtı yapmaktadır" diye konuştu.

- İstanbul