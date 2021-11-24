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Prof. Dr. Akova'dan "Kovid-19 ilacı" değerlendirmesi - Son Dakika

Prof. Dr. Akova'dan "Kovid-19 ilacı" değerlendirmesi

24.11.2021 13:40
Prof. Dr. Akova'dan "Kovid-19 ilacı" değerlendirmesi

İngiltere'de Kovid-19 tedavisi için acil kullanım onayı verilen Molnupiravir'in Türkiye'de kullanılması için girişimler başlarken, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

İngiltere'de Kovid-19 tedavisi için acil kullanım onayı verilen Molnupiravir'in Türkiye'de kullanılması için girişimler başlarken, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, böyle bir ilacın varlığını olumlu gelişme olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Amerikan ilaç firması Merck'in ürettiği ağızdan alınan Kovid-19 ilacı Molnupiravir'in Türkiye'de üretimi ve kullanılması için çalışmalar başladı. Uzmanlar, Molnupiravir'in Türkiye'de kullanıma girmesiyle, erken dönemde kullanıma başlandığında riskli gruptakilerin hastaneye yatış ve vefat oranlarının azalacağını belirtiyor.

Prof. Dr. Akova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye de gelmesi gündemde olan "Molnupiravir" adlı ilacın etkinliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu ilaçla ilgili henüz yayımlanmamış bir çalışmanın sonuçlarına değinen Akova, "Molnupiravir'e ilişkin yapılan bu çalışmada, Kovid-19'u ağır geçirmek açısından en az bir tane risk faktörü taşıyan hastalarda, hastalık belirtilerinin başlamasını takiben ilk 5 gün içinde kullanıldığında, ölüm ve hastaneye yatmayı yüzde 50 oranında azalttığı gösterilmiş bir ilaç. Yani riskli grupta, mutlaka erken başlandığında etki gösteriyor. Hamilelerde ise kullanılamıyor." bilgisini paylaştı.

"Aşıya alternatif olması söz konusu değil"

Prof. Dr. Akova, bu çalışmanın aşılanmamış kişilerle yürütüldüğüne dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Molnupiravir isimli ilacın aşıya alternatif olması söz konusu değil. Ancak riskli hastalara kısa süre içinde başlanırsa etkili olabilecek bir ilaç. Özellikle riskli hastalarda hastaneye yatışı ve ölümü engellemek açısından çok da fazla alternatif olmadığından, böyle bir ilacın varlığını tabii ki olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

Türkiye'de şu anda Kovid-19'a karşı kullanılan etkili bir ilaç olmadığını dikkate aldığımızda ülkemize gelebilecek olması da olumlu. Ancak bu ilaca 'mucize ilaç' gözüyle bakılmaması gerekiyor."

"Tam doz aşılama son derece önemli"

Dünyada ve Türkiye'de şu an Kovid-19'a karşı en etkili silahın aşılanma olduğunu vurgulayan Akova, özellikle hastane ve yoğun bakıma yatan kişilerin büyük bölümünün aşısız kişilerden oluştuğunu anımsattı.

Prof. Dr. Murat Akova, "Bu nedenle tam doz aşılama son derece önemli. Ayrıca hastalığın aşılı olanlara da bulaşabileceği ama ağır hastalık oluşturmayacağı gerçeğinden hareketle maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulmaya devam edilmesi, kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre maskesiz bulunmaktan kaçınılması büyük önem taşıyor." uyarısında bulundu.

İlaca onay veren ilk ülke İngiltere oldu

Ağızdan alınan "Molnupiravir" adlı ilacın kullanımına onay veren ilk ülke İngiltere olurken, Avrupa Birliğinin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da ilacın yeni Kovid-19 tedavisinde acil durumlarda kullanılmasını tavsiye ettiğini duyurdu.

Ayrıca ilaç şirketi Merck, Molnupiravir'in acil kullanım onayı alması için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurdu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Türkiye'de Molnupiravir ilacını yerli olarak üretmek için lisans başvuruları aldıklarını belirterek, "Bu dönemde rekabetle, en düşük fiyata mal ederek vatandaşımızı en erken dönemde Molnupiravir ile buluşturmayı hedefliyoruz. Bu da çok uzun sürmeyecek." açıklamasında bulundu.

Öte yandan ABD'li ilaç firması Pfizer da 16 Kasım'da Kovid-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilacın orta ve yüksek riskli hastalarda kullanılması için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurmuştu.

England, Türkiye, Akova, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Akova'dan 'Kovid-19 ilacı' değerlendirmesi - Son Dakika


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