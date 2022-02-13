Prof. Dr. Aktaş: Köpek saldırdığında kaçmayın, göz teması kurmayın - Son Dakika

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sinan Aktaş, son günlerde yaşanan köpek saldırılarıyla ilgili açıklamada bulundu. Prof. Dr. Aktaş, köpek saldırılarında paniklemeden, kaçmadan hiç hareket etmeden beklenilmesini ve göz temasından uzak durulmasını önerdi.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sinan Aktaş, son zamanlarda yaşanan köpek saldırılarıyla ilgili değerlendirmesinde, sokak köpeklerinin saldırgan olmalarının bazı sebepleri olduğunu söyledi. "Bunlardan birincisi ve en önemlisi köpeklerin sahiplenme duyguları" diyen Prof. Dr. Aktaş, şöyle konuştu: