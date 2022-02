Prof. Dr. Aktaş: Köpek saldırdığında kaçmayın, göz teması kurmayın - Son Dakika

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sinan Aktaş, son günlerde yaşanan köpek saldırılarıyla ilgili açıklamada bulundu. Prof. Dr. Aktaş, köpek saldırılarında paniklemeden, kaçmadan hiç hareket etmeden beklenilmesini ve göz temasından uzak durulmasını önerdi.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sinan Aktaş, son zamanlarda yaşanan köpek saldırılarıyla ilgili değerlendirmesinde, sokak köpeklerinin saldırgan olmalarının bazı sebepleri olduğunu söyledi. "Bunlardan birincisi ve en önemlisi köpeklerin sahiplenme duyguları" diyen Prof. Dr. Aktaş, şöyle konuştu:

"Bazen bir fiziki mekanı,bazen bir coğrafik alana, başka bir canlıya, bir gıdaya, eşlerine veya insana karşı sahiplenme duygusuna sahip olmaları. Sahiplendikleri şeyi kaybetme hissiyatına kapıldıkları an, hemen savunmaya geçip saldırgan bir tavır sergileyebiliyorlar. En önemli nedenlerden bir tanesi açlık. Eğer gıdaya, besine ulaşamazlar ise avcı rolüne bürünecekler, kendileri bunu tedarik etmeye çalışacaklar. Avcı rolüne bürünmeleri de agresifleştirecek, saldırganlığa olan meyli artıracak. Bir diğer neden insanlarla olan geçmişleri. Eğer köpekler o yaşlarına kadar temas ettikleri insanlardan kötü bir davranış görmüşler ise karşılaştıkları insanların yine kendilerine kötü bir tavır sergileyeceklerini düşünerek kendilerini savunmaya geçebiliyorlar ve saldırgan bir hale gelebiliyorlar. Buna neden insan olduğu gibi bazı objelerde bunu tetikleyebiliyor. Bunlar, elinde bir şemsiye olan vatandaş bir sokak köpeğine o şemsiyeyi kullanarak biraz ters bir davranışta bulunmuş olsun. Köpek şemsiye ya da şemsiye benzer bir objeyi gördüğü zaman belki bu olayı hatırlayıp yine kendini savunmak reaksiyonu göstereceği için saldırgan bir tavır sergileyebiliyorlar. Son zamanlarda gördüğümüz bu saldırganlık olayları genellikle birden fazla köpeğin işin içinde olduğu olaylar olarak görüyoruz. Sürü psikolojisi. Burada da şöyle bir tahmin ya da öngörü var. O sürünün muhakkak bir lideri vardır. Eğer lider az önce bahsettiğimiz gerekçelerden dolayı karşıdaki canlıya, bu insan da olabilir, başka bir hayvan türü de olabilir. Saldırma meyilinde olursa yanındaki diğer köpekler de aynı tavrı sergileyip o canlıya saldırma meyili gösterebiliyor. Saldırganlığın öngörülen nedenlerinden bir tanesi de köpeklerin eşlerini korumaya çalışmaları, öyle bir hissiyata sahip olmaları. Buna nazaran da yine eşlerinin zarar göreceğini düşündükleri an kendilerini bir savunma meyili göstererek karşıya belki bir saldırgan tavır sergilemeleri de mümkün olabiliyor." PANİKLEMEYİN, KAÇMAYIN, GÖZ GÖZE GELMEYİN Köpek saldırılarında neler yapılması konusunda tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Aktaş, şunları söyledi: "Her şeyden önce kaçmayacağız, panik yapmayacağız. Çünkü köpekler hareketli objelere ilgi duyuyorlar. Köpekler, bisiklet süren, motosiklet sürenin peşinden koşarlar. Otomobile saldırır, havlar, beraberinde koşmaya gayret ederler. Yani hareketli objelere ilgi duyarlar. Bir köpek saldıracağı zaman kesinlikle kaçmayın. Dikkat edilecek bir diğer şey göz teması. Göz teması insan açısından yine negatif bir durum oluşturabileceği de bilinen bir gerçek. Çünkü göz teması kurulduğunda köpeğin tedirginliği, korkusu artacak ve buna da bağlı olarak saldırganlığı daha da artacak. Denir ki böyle bir durumda köpeklerle göz teması kurmayın, hatta ağaç duruşu denen bir ifade vardır. Yani hiç hareket etmeden, göz teması kurmadan öylece kalmamız gerekli. Eğer elimizde herhangi bir obje varsa yani bu bir alışveriş poşeti olabilir, bir şemsiye olabilir, elimizde ne varsa köpekle aramıza bir bariyer oluşturacak şekilde onu koyabiliriz. Köpekle aramıza küçük bir bariyer oluşturacak şekilde o an elimizde ne varsa araya alabiliriz. Dediğim gibi kaçmadan, koşmadan yavaş adımlarla göz teması da kurmadan o bölgeden hareket ederek uzaklaşmak yapılabilecek en doğru uygulamalar."BESLENME VE SAHİBİNİN DAVRANIŞITarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde yaklaşık 5-6 ırkı riskli, yasaklı olarak ilan ettiğini ifade eden Prof. Dr. Aktaş, "Aslında bu konu irdelendiğinde şöyle bir istatistiki veri yok 'en saldırgan köpek Pitbull'dur' gibi. Ama saldırma durumunda zarar verme oranı en yüksek olan köpek ırklarından biri Pitbull. Çenesinin çok güçlü olması gibi. Bu ve benzeri köpek ırklarının ne bileyim agresif olmaları, saldırgan olmaları bakım ve besleme şartları ile çok alakalı. Sahibinin hayvanlara gösterdiği ilgiyle çok yakından alakalı" dedi.