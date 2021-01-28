Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın ismi Küçükçekmece'deki güzel sanatlar lisesine verildi - Son Dakika

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın ismi Küçükçekmece'deki güzel sanatlar lisesine verildi

28.01.2021 14:37
Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın ismi Küçükçekmece'deki güzel sanatlar lisesine verildi, System.String[]

Bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yavaşca'nın isminin, Küçükçekmece'deki güzel sanatlar lisesine verildiğini belirtti.

Bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yavaşca'nın isminin, Küçükçekmece'deki güzel sanatlar lisesine verildiğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Yerlikaya, klasik Türk müziği sanatçısı ve tıp doktoru Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yavaşca ve ailesiyle sohbet eden Yerlikaya, doktorlarından Yavaşca'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Ziyaret sırasında hatıra defterine şifa dileklerini yazan Yerlikaya'ya, Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşca tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın kitabı hediye edildi.

Vali Ali Yerlikaya, ziyarette Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın isminin sanat hayatı boyunca beste ve güfteleriyle Türk müziğine yaptığı katkı dolayısıyla Küçükçekmece'deki Atakent Güzel Sanatlar Lisesi'ne verildiğini bildirdi.

Yerlikaya Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Türk müziğimizin çınarı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca hocamızı ziyaret ettim. Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hocamızın adı Küçükçekmece'deki Güzel Sanatlar Lisemizde yaşayacak ve öğrencilerimize ilham kaynağı olacak." ifadelerini kullandı.

Yavaşca'nın ismi, 24 derslik ve 808 öğrencisi bulunan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrencilere ilham kaynağı olacak.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca

Alaeddin Yavaşca, 1926'da Kilis'te doğdu. 1951'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Yavaşca, çeşitli hastanelerde görev aldı, bilimsel yayınlar hazırlayarak literatüre katkı yaptı.

Küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan Yavaşca, klasik Türk müziği üstatlarından dersler aldı. Müzik eğitiminin ardından Yavaşca, Türkiye radyolarında ve TRT bünyesinde koro şefliği gibi görevlerde bulundu.

Üniversitelerden fahri doktora unvanı da alan Yavaşca'ya çeşitli dallarda almış olduğu 200'ü aşkın ödülün yanı sıra Türk musikisine yaptığı katkılar dolayısıyla müzik dalında 2008 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ve sanat dalında 2010 yılı TBMM Üstün Hizmet Ödülü verildi.

Sanat hayatı boyunca çok sayıda beste ve güftenin yanı sıra pek çok filmin müziklerine de imza atan Yavaşca'nın en çok bilinen besteleri arasında "Artık Bu Solan Bahçede Bülbüllere Yer Yok" ve "Geçmesin Günümüz Sevgilim Yasla" eserleri yer alıyor.

Türk Musikisi, Küçükçekmece, İstanbul, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın ismi Küçükçekmece'deki güzel sanatlar lisesine verildi - Son Dakika


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