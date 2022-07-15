PROF. DR. ALBAY SİYANOBAKTERİ ARTIŞI OLDUĞUNU GÖZLEMLEDİK - Son Dakika
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PROF. DR. ALBAY SİYANOBAKTERİ ARTIŞI OLDUĞUNU GÖZLEMLEDİK

15.07.2022 13:41

İSTANBUL'un su kaynaklarından Sazlıdere Barajı'ndaki renk değişimiyle ilgili yapılan incelemenin sonucunu açıklayan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, İçsu Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı Prof. Dr.

İSTANBUL'un su kaynaklarından Sazlıdere Barajı'ndaki renk değişimiyle ilgili yapılan incelemenin sonucunu açıklayan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, İçsu Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Meriç Albay, Barajın küçük bir bölgesinde yoğun şekilde siyanobakteri artışı olduğunu gözlemledik. Su seviyesinin düşmeye başladığı yaz ve sonbahar aylarında halk sağlığı bakımından baraj ve göllerin dikkatle izlenmesi büyük önem taşıyor dedi.

İstanbul'da su kaynaklarından Sazlıdere Barajı'nın üzerini yeşil ve mavi tabaka kapladı. Suyun üzerine ayrı bir katman oluşturan tabakanın göl kenarındaki otlara ve taşlara da bulaştığı görüldü. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden ekip de Sazlıdere Barajı'ndan örnek alarak inceleme yaptı. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi İçsu Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Meriç Albay yaptığı açıklamada, İstanbul Sazlıdere Barajı'nda örnekleme yaptık. Barajın küçük bir bölgesinde yoğun şekilde siyanobakteri artışı olduğunu gözlemledik. Su seviyesinin düşmeye başladığı yaz ve sonbahar aylarında halk sağlığı bakımından baraj ve göllerin dikkatle izlenmesi büyük önem taşıyor ifadelerini kullandı.

SİYANOBAKTERİ NEDİR

Siyanobakteri, hava sıcaklıkları ve sudaki azot ile fosfor artışı nedeniyle oluşan bitkisel plankton türüdür. Uzmanlar, siyanobakterilerin aşırı çoğalmaları sıklığı giderek artan ve tüm su kaynaklarını tehdit eden önemli bir sorun olduğuna da dikkat çekiyor.

İSKİ DOĞAL SÜREÇ

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi

Sazlıdere Barajı'nda meydana gelen renk değişimi doğal bir süreç olup, suyun durgunlaşması sebebiyle ortaya çıkmıştır. Mavi ve yeşil renkteki alglerin oluşturduğu bu durumun ortalama 10 gün içerisinde ortadan kalkması ve suyun normal haline dönmesi beklenmektedir. Öte yandan alglerin meydana geldiği kısım, barajın su alma yapısından uzak ve alglerin miktarı da azdır. İSKİ'nin İstanbul'a 365 gün 24 saat kesintisiz ve içilebilir kalitede su sağladığını hatırlatarak saygıdeğer İstanbullulara önemle duyururuz

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PROF. DR. ALBAY SİYANOBAKTERİ ARTIŞI OLDUĞUNU GÖZLEMLEDİK - Son Dakika

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