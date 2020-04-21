Prof. Dr. Alemdaroğlu: "Havacılık sektörü Covid-19 salgını nedeniyle en fazla etkilenen sektör... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Alemdaroğlu: 'Havacılık sektörü Covid-19 salgını nedeniyle en fazla etkilenen sektör... - Son Dakika

Prof. Dr. Alemdaroğlu: "Havacılık sektörü Covid-19 salgını nedeniyle en fazla etkilenen sektör...

6 saat önce

Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Nafiz Alemdaroğlu, "Havacılık sektörü Covid-19 salgını nedeniyle en fazla etkilenen sektör olmuştur ve olmaya da devam etmektedir" dedi.

Prof. Dr. Alemdaroğlu:

Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Nafiz Alemdaroğlu, "Havacılık sektörü Covid-19 salgını nedeniyle en fazla etkilenen sektör olmuştur ve olmaya da devam etmektedir" dedi.


Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye'deki sivil havacılık alanına yansımalarını değerlendiren 'Von Karman Madalyası' sahibi Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Nafiz Alemdaroğlu, İHA muhabirinin sorularını cevapladı. Dünya genelinde yaşanan salgının havacılık sektörü üzerindeki etkilerini değerlendiren Alemdaroğlu, "Havacılık sektörü Covid-19 salgını nedeniyle en fazla etkilenen sektör olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Salgın nedeni ile ülkelerin tüm dış hat uçuşlarının iptalleri nedeniyle uçakların hepsi yerde yatmaktadır. Havaalanlarında gördüğümüz bu manzaralar gerçekten çok üzücüdür. Havacılık ve havayolu taşımacılığı benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıyadır. Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu'nun (ICAO) vermiş olduğu son istatistik değerlere göre Covid-19 etkisi ile 2020 yılının ilk yarısında uluslararası yolcu trafiğinin planlanan uçuşlara kıyasla ve salgının ne zaman sonlanacağına bağlı olarak toplam koltuk sayıları bakımından yüzde 47 ile yüzde 58 oranında azalması beklenmektedir. Bu rakamlardan ilki salgının Mayıs ayı sonunda, ikincisi ise Haziran ayı sonunda bitmesi durumunu göstermektedir" diye konuştu.


Sürecin sonbahar mevsimine kadar sarkması durumunda öngörülerini aktaran Alemdaroğlu, "Toplam yolcu sayısındaki azalma ise 503 ile 607 milyon olacaktır. Havayolu şirketlerinin bu durumdan kaynaklanan kayıpları ise 112 ile 135 milyar ABD doları olacaktır. En büyük gelir kayıplarının ise Avrupa ve Asya/Pasifik ülkelerinde, ardından Kuzey Amerika ve Orta Doğu'da olacağı beklenmektedir. Bu durumun Eylül ayına kadar sarkması durumunda ise havayolu şirketlerinin aylık işletim kayıplarının 35-40 milyar ABD doları olabileceği tahmin edilmektedir. Bu durum ise önümüzdeki yaz mevsimindeki seyahat sayılarına çok büyük bir darbe indirecektir" ifadelerini kullandı.


Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) "2020 yılında havacılık sektörünün 113 milyar dolara kadar zarar edebilir" açıklamasının hatırlatılması üzerine Alemdaroğlu, "ICAO'nun hazırlamış olduğu rapora göre Covid-19 pandemisi nedeni ile global ekonomideki daralma eksi 3 civarında olacaktır. Havacılık sektöründeki bu daralma en fazla Avrupa ve Asya ülkelerini etkileyecektir. Avrupa'daki daralma -7.7, Almanya'da -7.0, Fransa'da -7.2, İtalya'da -9, İspanya'da -9.0, Amerika Birleşik Devletleri'nde -5.9, Japonya'da -5.2, İngiltere'de -6.5, Kanada'da - 6.2 olacaktır. Verdiğim rakamlar ICAO verileridir. Salgın süresi uzadıkça havayolu şirketlerinin zararları da katlanarak artacaktır. Bu da doğal olarak havayolu şirketlerinin küçülmelerine ve çalışanların işlerini kaybetmelerine neden olabilecektir" dedi.


Dünya genelinde havacılık sektörünün yüzde 5 daralması halinde yaşanacak işçi krizinin altını çizen Alemdaroğlu, verilere göre Türkiye'nin de durumunu değerlendirdi. Alemdaroğlu, "Türkiye'deki yolcu sayısındaki azalma ise Nisan ayında 8 milyon 719 bin 66 yolcu ve yüzde 93 bir azalmaya tekabül etmektedir. Bu da ülkemizdeki havacılık sektörünün çok büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Türkiye'deki havacılık sektöründeki son yıllarda yaşanan sevindirici büyüme bu son durum nedeni ile önemli ölçüde etkilenecektir. Bu durumdan en az hasarla kurtulabilmek için devlet desteğinin gerekli olacağı kesindir. Milli havayolumuz olan Türk Hava Yolları'na devlet desteği sağlanması ve akıllı bir kriz yönetimi ile bu zor durumdan çok kısa bir süre içinde toparlanacağı kesindir" diye konuştu.


Devletlerin havacılık sektörüne vermesi gereken destek hakkında da açıklamalarda bulunan Alemdaroğlu, Türk Hava Yolları'nın kriz sonrasında olumlu yönde bir ivme yakalayacağını düşündüğünü aktardı. Alemdaroğlu, "Türkiye bu durumdan çok çabuk kurtulacaktır. Zira Türkiye'de çok dinamik bir havayolu taşımacılığı var. Kriz öncesinde Türkiye'deki havayolu taşımacılığının yıllık büyüme oranı yüzde 15 civarındaydı. O nedenle söz konusu pandemi tehlikesinin ortadan kalkması ile Türkiye'nin çok çabuk bir toparlama göstereceğini ve önümüzdeki yaz aylarında çok hareketli bir ortamın içine girileceğini ve havacılık sektörünün de en kısa zamanda toparlayacağını düşünmekteyim. Zira Türkiye deki bu durum havacılık sektörünün durgunluğu nedeni ile değil, pandemi nedeni ile yaşanmıştır. Pandemi tehlikesinin ortadan kalkması ile Türkiye deki havacılık sektörünün de çok hızlı bir toparlanmaya gireceğine inanmaktayım" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Atılım Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 09:20 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Madagaskar Cumhurbaşkanı, "Koronavirüs ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti
Cristiano Ronaldo, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı Koronavirüsle savaşın ön cephesinde neler yaşanıyor? Cerrahpaşa ilk kez bu kadar net görüntülendi Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18 Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun? Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Tedbirler hafifletilse de sahillerde geçen yaz ki iç içe geçmek gibi bir şey olmayacak Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı Salda Gölü tartışmaları devam ederken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu görevden alındı ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı "Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti
Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti         
16:02
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti         
15:42
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli         
15:36
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir         
15:26
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş         
14:57
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı         
14:55
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek         
14:46
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi         
14:45
Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti         
14:39
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı         
14:26
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz         
14:20
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak         
14:11
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş         
13:59
Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı         
13:55
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu         
13:54
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi         
13:53
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi         
13:52
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi? Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?         
13:39
Dünya Sağlık Örgütü'nden Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama         
13:26
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı         
13:24
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi         
13:21
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu         
13:18
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı         
13:15
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak         
13:03
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler         
12:57
Ramazanda koronavirüse karşı uzmandan 10 beslenme önerisi Ramazanda koronavirüse karşı uzmandan 10 beslenme önerisi         
12:52
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor         
12:30
Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı         
12:29
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti         
12:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 16:15:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Alemdaroğlu: "Havacılık sektörü Covid-19 salgını nedeniyle en fazla etkilenen sektör... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]