Prof. Dr. Ali Çelik: "Fakültemizi şehre mal edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Yerel Prof. Dr. Ali Çelik: 'Fakültemizi şehre mal edeceğiz' - Son Dakika

Prof. Dr. Ali Çelik: "Fakültemizi şehre mal edeceğiz"

6 saat önce

Prof. Dr. Ali Çelik: "Fakültemizi şehre mal edeceğiz" Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Çelik, hedeflerinin en kısa sürede ilk 10'da yer alan fakültelerin arasına girmek olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Ali Çelik: "Fakültemizi şehre mal edeceğiz"

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Çelik, hedeflerinin en kısa sürede ilk 10'da yer alan fakültelerin arasına girmek olduğunu ifade etti.

Fakülteyi Kütahya'ya mal etmek istediklerini belirten Çelik, "İslami İlimler Fakültesi 2012 yılında kuruldu, 2013 de öğrenci almış. Bu sene üçüncü mezunu verecek. 900 öğrencimiz var. Birinci ve ikinci eğitim olarak. İlahiyat fakültesi ile aynı müfredatı uyguluyoruz.Zorunlu arapça hazırlık eğitimi var. 4 yıl olarak temel islam bilimleri, felsefe ve din bilimleri, islam tarihi ve sanatları bölümlerimiz var. Bu bölümlerden derslerini almak suretiyle 15 farklı ana bilim dalımız var. Öğrencilerimiz, bunun üzerine hadisdir, felsefedir, fıkındır, kelamdır, tasavvufdur, meshepler tarihi, din sosyolojisi ve din felsefesi gibi dersleri alarak insanımıza faydalı olacaklardır. Dini doğru kaynaklardan öğretecekler" diye konuştu.

Halkın beklentisine mutlaka cevap vereceklerini dile getiren Prof. Dr. Ali Çelik, "Hedefimiz fakültemizin dolu dolu şehrimizi bölgemize, ülkemize ve islam alemine hayırlı sonuçlar sunacağına inanıyoruz. Bu konuda samimiyiz. Bu iş birden olmuyor. Sivil toplum örgütleriyle beraber, onların destekleri almak suretiyle. Fakültemizi şehre mal etmek istiyoruz. İslami ilimler deyince halkımızın bir beklentisi var. Bunu sunmak zorundayız. Mükemmelin sonu yok. Samimi niyetimizle yola koyulacağız. Allah hayırlarını nasip edecektir. Müftülük ve milli eğitimle birlikte bizim hizmet alanımızda uygun ne varsa hizmeti verme gayretindeyiz. Türkiye genelinde 105 İslami Bilimler Fakültesi var. Biz 45. sıradayız. İleri ki yıllarda ilk 10'a girmeyi hedefliyoruz. Fakültemiz tercih edilen bir müessese haline gelecek inşallah" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ali Çelik: Fakültemizi şehre mal edeceğiz

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:23 Kaynak: İHA
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