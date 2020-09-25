Prof. Dr. Ali Erbaş: "Camiler şehrin kalbidir" - Son Dakika

Prof. Dr. Ali Erbaş: "Camiler şehrin kalbidir"

Prof. Dr. Ali Erbaş: "Camiler şehrin kalbidir" Prof. Dr. Ali Erbaş açılış programlı için Sakarya'da Orhan Gazi Camii ve Hafızlık Proje Okulu Uygulama Camii Temel Atma Töreni, Erbaş'ın katılımı ile gerçekleştirildi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

Prof. Dr. Ali Erbaş: "Camiler şehrin kalbidir"

Prof. Dr. Ali Erbaş açılış programlı için Sakarya'da

Orhan Gazi Camii ve Hafızlık Proje Okulu Uygulama Camii Temel Atma Töreni, Erbaş'ın katılımı ile gerçekleştirildi

SAKARYA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımı ile Sakarya'da Hafızlık Proje Okulu Uygulama Camii Temel Atma Töreni ile Orhan Gazi Camii açılışı gerçekleştirildi. Törenlerde konuşan Erbaş, "15 aylık hasret bugün bitiyor. Camiler, şehrin kalbidir, Orhan Camii de Sakarya'nın kalbidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir dizi açılış programına katılmak için Sakarya'ya geldi. İlk olarak Erenler ilçesinde bulunan 8 derslikli Hafızlık Proje Uygulama Camii Temel Atma Töreni'ne katılan Erbaş, daha sonrasında ise Orhan Gazi Camii açılışına katıldı. 1323'te Adapazarı'nda inşa edilen ve doğal afetlerin yol açtığı zarar nedeni ile zaman içerisinde geçirdiği onarımlarla geçmişin birtakım izlerini bugüne taşıyan Orhan Gazi Camii aslına uygun şekilde yenilendi. Uzun süren restorasyon çalışmaları sonrasında Orhan Gazi Camii, Prof. Dr. Erbaş'ın katıldığı törenle tekrardan ibadete açıldı. İbadete açılan camide Cuma namazını kılan Erbaş, camide hutbeyi de okudu.

Bizim derdimiz bütün mescitlerimizi suffe haline getirmek

Hafızlık Proje Uygulama Camii Temel Atma Töreninde konuşan Erbaş, "Adalet, bilgi, hikmet, bilim, irfan bir milletin ayakta durabilmesi için en önemli ilkelerdir bunlar. Mektep burada, mescit burada birbirinden ayırmak mümkün mü? Bütün mescitlerimizi suffe haline getirmek bizim derdimiz bu, işte burada suffe özelliği taşıyan bir cami kuruluyor buraya, 8 derslikli cami. İçerisinde derslikler olacak, içerisinde suffe vazifesi yapacak bir faaliyet olacak. İlim, irfan, bilgi, hikmet; medeniyetimizin temelleri bu ilkeler üzerine kurulmuştur. Bizim medeniyetimiz ilme, irfana, hikmete sarıldığı asırlarda dünyaya güzellikler, iyilikler getirdi ve hep böyle olması lazım. Cihana iyilikleri getirmenin başka bir yolu yoktur. Bu ilim, irfan, bilgi ve hikmet ile olur. İlk inan ayetler oku diye başlıyor. Bundan insanlığın alacağı çok büyük bir ders vardır. Bilgi, hikmet anlayışına bizim çok önem vermemiz gerekiyor. İnşallah burada, ilim merkezinde, imam hatip hafızlık, imam hatip proje okulunda ve hemen onun yanındaki camide mescitte İslam medeniyetinin üzerinde yükseldiği bu ilkeler öğretilecek ve bu ilkeleri benimsemiş, hazmetmiş gençler yetişecek. Hem milletimize ülkemize hem de insanlığa faydalı gençler olacaklar" dedi.

Orhan Camii Sakarya'nın kalbidir

Orhan Gazi Camii açılış töreninde konuşan Erbaş, "Cenabı Hakk'a şükürler olsun ki 15 aylık hasret bugün bitiyor. Camiler, şehirlerin kalbidir. Orhan Camii de Sakarya'nın kalbidir. Çocukluğumuzdan beri bunu yaşayarak bugünlere geldik. Gönlümüz daraldığında şuradan geçerken hemen camiye girer ve namazımızı kılarız, burada bulunduğumuz müddetçe Orhan Camii'nin bu güzel havasını birlikte teneffüs ettik. Eğer ölmek istemiyorsan, ölmez bir eser bırak atasözüne uyarak Orhan Gazi hazretleri işte kendisinin adını ebediyen kıyamete kadar unutulmayacak şekilde bu eseri bırakmış, asırlar geçtikten sonra bugün binlerce insan, yüzbinlerce insan burada secde ettiği müddetçe Orhan Gazi'nin ruhuna sevap gidiyor, dualar gönderiyoruz. Bize ibret olsun bugün onların torunları olarak, ecdadımızın torunları olarak eğer insanlığın hayrına bir eser bırakırsak bizlerde kıyamete kadar anılacağız. Camilerimizi biz sadece namaz kılınan yerler olarak kullanmıyoruz, her camimiz bir mekteptir, bir medresedir. Her camimizde, cami dersleri vardır, cemaatimizi davet ediyoruz, namazlardan önce, namazlardan sonra hocalarımızın yaptığı ilmihal ve Kur'an derslerine iştirak edelim" dedi.

Prof. Dr. Ali Erbaş: Camiler şehrin kalbidir
Prof. Dr. Ali Erbaş: Camiler şehrin kalbidir
Prof. Dr. Ali Erbaş: Camiler şehrin kalbidir
Prof. Dr. Ali Erbaş: Camiler şehrin kalbidir
Prof. Dr. Ali Erbaş: Camiler şehrin kalbidir
Prof. Dr. Ali Erbaş: Camiler şehrin kalbidir
Prof. Dr. Ali Erbaş: Camiler şehrin kalbidir
Prof. Dr. Ali Erbaş: Camiler şehrin kalbidir
Prof. Dr. Ali Erbaş: Camiler şehrin kalbidir
Prof. Dr. Ali Erbaş: Camiler şehrin kalbidir
Prof. Dr. Ali Erbaş: Camiler şehrin kalbidir
Prof. Dr. Ali Erbaş: Camiler şehrin kalbidir
Prof. Dr. Ali Erbaş: Camiler şehrin kalbidir
Prof. Dr. Ali Erbaş: Camiler şehrin kalbidir
Prof. Dr. Ali Erbaş: Camiler şehrin kalbidir
Prof. Dr. Ali Erbaş: Camiler şehrin kalbidir
Prof. Dr. Ali Erbaş: Camiler şehrin kalbidir
Prof. Dr. Ali Erbaş: Camiler şehrin kalbidir
Prof. Dr. Ali Erbaş: Camiler şehrin kalbidir

Orhan Gazi, Adapazarı, Ali Erbaş, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Ali Erbaş: 'Camiler şehrin kalbidir' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca, "Sert tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Böyle bir niyetimiz yok Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş
Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi         
20:04
Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var         
19:29
Meteoroloji'den 8 kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 8 kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
18:51
Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu? Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu?         
17:25
Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı         
16:13
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi         
23:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 20:21:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Ali Erbaş: "Camiler şehrin kalbidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei