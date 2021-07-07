Prof. Dr. Ali Erbaş: "İyiliğin yapıldığı en önemli yer toplumun tamamının istifade edeceği yerlerdir" - Son Dakika

- Prof. Dr. Ali Erbaş: "İyiliğin yapıldığı en önemli yer toplumun tamamının istifade edeceği yerlerdir"

ORDU - Diyanet İşler Başkanı Prof Dr. Ali Erbaş, Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde ilçe müftülüğü hizmet binası, Kur'an kursu ve gençlik merkezinin açılış programına katıldı.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Prof. Dr. Ali Erbaş, il olarak Gürgentepe ilçesini ziyaret etti. Burada ilk olarak öğlen namazını Gürgentepe Merkez Camii'nde öğlen namazını kılan Erbaş, sonrasında Gürgentepe İlçe Müftülüğü, 4-6 yaş Kur'an kursu ve gençlik merkezinin açılışına katıldı.

Burada açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ali Erbaş, "Gürgentepe ilçemizin müftülük binasını, Kur'an kursunu ve gençlik merkezini ve bina içindeki Gürgentepe'deki kardeşlerimize büyüğünden küçüğüne hizmet verecek önemli bir faaliyetin içerisindeyiz. Burada, Allah'ın kelamı öğretilecek. Kur'an kursunda gençlerimize Peygamber Efendimizin yolunda nasıl gidiliri gösterecek, bundan daha hayırlı bir açılış olabilir mi? Şehirlerin süsü camilerdir ve camilere hizmet eden mekanlardır. Peygamber Efendimiz, 'Allah güzeldir, güzeli sever' buyuruyor. İşte şehirlerin kalbi olan Gürgentepe merkez camimiz bir külliye halinde, şehrimize öyle güzel yakışmış ki, şehrin kalbi olma özelliğini o kadar güzel taşıyor ki emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bir tuğla şu binada, külliyede, camide, ilçe müftülüğünde, Kur'an kursunda bir tuğla emeği olan kardeşimize dahi Allah onun karşılığını verecektir" dedi.

"İyiliğin yapıldığı en önemli yer toplumun tamamının istifade edeceği yerlerdir" diyen Erbaş, "Camiler, okullar, mektepler, medreseler ve insana topluma hizmet eden ve müesseseler, işte o müesseselerin birisinin açılışındayız. Allah Resulü efendimizin en önemli talebeleri, Mescid-i Nebevi'nin içerisindeki mektepte yetişti. İnşallah Gürgentepe ilçesinin güzel çocuklarının Allah'ı, Peygamberini öğrendiği, vatan ve millet sevgisinin öğretildiği yer olacak ilçe müftülüğümüz içindeki Kur'an kursu" diye konuştu.

Programda konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel ise açılışın hayırlı olmasını temenni ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Sonel burada yaptığı konuşmada, korona virüse karşı en önemli mücadelenin aşı olduğunu belirterek, özellikle gençlerin aşı olması gerektiğini hatırlattı.

Konuşmaların ardından hizmet binası ve Kur'an kursunun açılışı gerçekleştirildi. Açılış programı sonrası katılımcılar, bina içerisini dolaştı.

Programa ayrıca ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve ilgililer de katıldı.