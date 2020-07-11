Prof. Dr. Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması - Son Dakika

Prof. Dr. Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili "Aslına rücu ettirilmiş olmasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum.

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili "Aslına rücu ettirilmiş olmasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah cemaati bol olsun" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman'la görüşen Erbaş, gazetecilere Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ayasofya'nın ibadete açılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Erbaş, "Bizim gençliğimiz 'Zincirler kırılacak. Ayasofya açılacak' sloganlarını söyleyerek geçti. Sadece Türkiye için değil tüm İslam dünyası için büyük bir anlamı olan, sembolik bir anlamı olan camidir Ayasofya. 86 yıllık bir hasretten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük bir gayreti ile bütün İslam dünyasına, sadece İslam dünyasına değil, bütün insanlık için önemli bir değerdir, önemli bir mabettir. Caminin 1500 yılı aşkın tarihi geçmişi var. Ben bütün insanlığın esasında içinde ibadet edilebilen bir mabede dönüştürülmüş olmasının, aslına rücu ettirilmiş olmasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah cemaati bol olsun. Ziyaretçisi bol olsun. İçinde sadece ibadet etmekle kalınmasın ve bir mektep bir medrese olsun" diye konuştu.

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'CAMİDEKİ EKSİKLİKLERİ TAMAMLAYACAĞIZ'

Camileri kürsü dersleri ile zenginleştirmeye çalışacaklarını ifade eden Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak şimdiden çalışmalara başladık. İçinde mektep olan, içinde bütün insanlığa hizmet edebilecek faaliyetlerin yapılabildiği bir cami olarak inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu 24 Temmuz tarihinde ilk cuma namazını kılarak inşallah hizmete açmış olacağız. İbadete hazırlama sürecinde camiyi ziyaret edeceğiz. Neler gerektiği konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalar var. Bundan sonra da eksikleri ne ise onları tamamlayacağız. Bunu 24 Temmuz'a kadar tamamlamayı planlıyoruz" dedi.


Diyanet İşleri Başkanlığı, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması - Son Dakika

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2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
19:18
Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli
19:14
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18:43
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
18:25
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
17:30
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