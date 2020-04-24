Prof. Dr. Ali Satar: "Çekirge istilası mücadelesinde daha çok ördek, tavuk kullanılmalı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Ali Satar: 'Çekirge istilası mücadelesinde daha çok ördek, tavuk kullanılmalı' - Son Dakika

Prof. Dr. Ali Satar: "Çekirge istilası mücadelesinde daha çok ördek, tavuk kullanılmalı"

6 saat önce

Son dönemlerde Afrika'da ve Türkiye'nin de sınırlarında bulunup tehdit oluşturan Fas çekirgesi istilasına karşı uyarılarda bulunan Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, "Çiftçilerimize sesleniyoruz.

Prof. Dr. Ali Satar:

Son dönemlerde Afrika'da ve Türkiye'nin de sınırlarında bulunup tehdit oluşturan Fas çekirgesi istilasına karşı uyarılarda bulunan Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, "Çiftçilerimize sesleniyoruz. Diyoruz ki lütfen bilinçsiz ilaç kullanmayın. Çekirge istilası mücadelesinde daha çok ördek ve tavuk kullanılmalı" dedi.

Son dönemlerde Türkiye'nin de sınırlarında bulunup tehdit oluşturan Fas çekirgesi istilası ile ilgili açıklamalarda bulunan DÜ Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde istilaya neden olan çekirge türünü Fas çekirgesi olarak tespit ettiklerini söyledi. Şubat ayı içerisinde de bu türün yeniden sürü oluşturabileceği konusunda bilgilendirmelerde bulunduklarını aktaran Prof. Dr. Satar, "Ama görüyoruz ki daha önce ilaçlama sonucu iki yıl önce yok edilen bu türlerin yumurtalarından çıkan yavruların yine sürü oluşturma kabiliyetinde olduğunu görüyoruz. Burada da çok fazla ilaçlama yapılmaması gerekir. Bunların doğal düşmanlarla yok edilmesini biz öneriyoruz. Bu Fas çekirgesi Afrika'da zarar veren çöl çekirgelerinden daha farklı olduklarını söyleyebiliriz. Bunlar Afrika'dan gelen çok daha tehlikeli olan türlerden farklı türler. Başka yerlerde de çalışan arkadaşlarımız var. Öğretim görevlisi Dr. Mustafa İlçin hocamızın önderliğinde Bingöl'de bulunan bir ekibimizden şunu öğrendik, Bingöl'de de sürü oluşturma olduğunu görüyoruz. Bingöl'de de çiftçilerin çekirgeler tarafından zarar göreceği konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Aşırı ilaçlama yapılırsa korkarım Bingöl'de arıların da ölebileceği konusunda endişelerimiz söz konusu. Özellikle Bingöl'de bunlarla mücadelede doğal düşmanların kullanılması gerekir. Daha çok ördek, tavuk kullanılması gerekir. Tavuklar günde 70 adet çekirge yerken, ördekler bunun üç katından daha fazlasını tüketebilirler. Birleşmiş Milletler Dünya Tarım Örgütü, 21 Nisan'da bir açıklamada bulunmuştu. Burada paylaştıkları haberde Afrika çöl çekirgelerinin önümüzdeki aylarda Doğu Afrika, Yemen ve Güney İran'da çekirge istilalarına neden olacağı konusunda bilgiler verildi. Biz de buradan çiftçilerimize sesleniyoruz, diyoruz ki lütfen bilinçsiz olarak ilaç kullanmayın. İlk etapta bunları yok edersiniz. Ama bu şekilde bunların doğal düşmanlarını da yok edersiniz. Onun için size zirai mücadele merkezleri, araştırma merkezleri tarafından bildirilen oranlarda ilaç kullanınız" dedi.

(Rıdvan Kılıç/İHA)

Türkiye, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 11:05 Kaynak: İHA

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