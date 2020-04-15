PROF. DR. ALİ ÜLKÜ AZRAK KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

İstanbul DHA

Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Azrak 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kuran isimler arasında yer almıştı. Emekli olduğu 2000 yılına kadar dekanlık da yapan Azrak, 87 yaşındaydı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "Covid-19 pandemisi dolayısıyla vefat eden İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak'a Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınları ile İstanbul Üniversitesi ailesine ve öğrencilerine baş sağlığı dileriz" denildi.