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Prof. Dr. Ali Yazıcı ve Doç. Dr. Meltem Eryılmaz Türkiye Bilişim Derneği Yönetiminde - 29 06 2021 - Son Dakika

Prof. Dr. Ali Yazıcı ve Doç. Dr. Meltem Eryılmaz Türkiye Bilişim Derneği Yönetiminde - 29 06 2021

29.06.2021 21:08
Prof. Dr. Ali Yazıcı ve Doç. Dr. Meltem Eryılmaz Türkiye Bilişim Derneği Yönetiminde - 29 06 2021, System.String[]

Türkiye Bilişim Derneği 33. Olağan Genel Kurulu'nda Yazılım Mühendisliği Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Ali Yazıcı Onur Kurulu Üyesi, Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Meltem Eryilmaz TBD Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

Türkiye Bilişim Derneği 33. Olağan Genel Kurulu'nda Yazılım Mühendisliği Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Ali Yazıcı Onur Kurulu Üyesi, Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Meltem Eryilmaz TBD Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

Bilişim profesyonelleri tarafından ülkemizin bilişimle tanışmasının hemen ardından 1971 yılında kurulan topluluk, bilişim kültürünü yaymaya çalışıyor.

Üye sayısı 12. 000'ni aşan, 7 şubesi ve 13 temsilciliği bulunan Türkiye Bilişim Derneği, üniversitelerdeki örgütlenmeleriyle, bilişim sektörünün gelişimi için katkı sağlıyor.

Türkiye Bilişim Derneğinde gönüllülük esasıyla yürütülen çalışmalar, üretilen raporlar ve öneriler karar vericiler ve toplumun her kesiminde dikkate alınıyor.

Değerli Hocalarımızı kutluyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

Prof. Dr. Ali Yazıcı ve Doç. Dr. Meltem Eryılmaz Türkiye Bilişim Derneği Yönetiminde - 29 06 2021

Bilgisayar, Ali Yazıcı, Bilişim, Tbd, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Prof. Dr. Ali Yazıcı ve Doç. Dr. Meltem Eryılmaz Türkiye Bilişim Derneği Yönetiminde - 29 06 2021 - Son Dakika


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