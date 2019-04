Prof. Dr. Alkin: "2019'da Negatif Büyüme Olmayacak"

Prof. Dr. Emre Alkin , 2019'un küresel ölçekte zorlu bir yıl olacağı beklentilerine karşılık, Türkiye 'nin negatif büyümeyeceğini söyledi. Genç İşadamları Derneği'nin Akademi öğrencileriyle bir araya gelen Prof. Dr. Emre Alkin, "Fırtınada Ayakta Kalma Sanatı" ve "Türkiye'nin Geleceği Parlak" konularında Türkiye ve dünya ekonomisini üzerine genel değerlendirme yaptı.Türkiye'de üretimin düşük olmasından yakınıldığını vurgulayan Alkin, "Ülke olarak üretime kafayı takmış durumdayız. Türkiye'nin üretmekle ilgili sorunu yok. Türkiye'nin üretmekten bıkmış insanları var. Biz sanayicilerin önemli bir kısmını Türkiye'de bıktırdık. Sanayi yapmak çok zor, maliyetler zaten çok yüksek. En güzeli arazileri AVM'lere çevirelim, daha fazla para kazanalım düşüncesiyle ve inşaat furyasıyla insanları sanayiden soğuttuk. Sanayiden soğutmadan dolayı bizim cari işlemler açığımızda da yapısal bir sorun oluştu. İthalatımızın yüzde 85'inden fazlası hammadde, yatırımlara, üretime yönelik. Türkiye ithalat yapamazsa üretim yapamayacak halde" dedi.Kalkınma ve yapısal reformlarGençlere 'çözüm odaklı üretim' tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Alkin, Türkiye'de sürekli büyümeden söz edildiğini, ancak, asıl konuşulması gereken konunun yapısal reformlarla kalkınmayı sağlamak olduğuna dikkat çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Herkesin yaptığını yaparsan, mal ve hizmet üreterek rekabet edersen çok sert bir rekabetle karşı karşıya kalırsın. Çözüm anlamında bir şey ürettiğin zaman farklı olursun. Dünyada milli geliri yüksek ulusların geçmişine bakın. Hiç vergi reformu yok, yüksek ithalat vergisi yok. Ne var, adalet, eğitim, hak ve özgürlükler. Yani yapısal reformlar. Ancak, özgür beyinler çarpıcı, sıra dışı şeyler üretir. Üstü-astı herkesin adalet karşısında eşit olduğu, eğitim seviyesinin yüksek olduğu, herkesin eşit şartlarla yarıştığı ülkede müthiş işler çıkıyor. Çözüm oluşturan ülkeler de genellikle adalet, hak ve özgürlükler, eğitimin yüksek seviyelerde olduğu ülkeler.""Resesyonda değiliz" ABD 'nin dünyanın toplam gelirinin yüzde 25'ini, Çin 'in yüzde 15'ini aldığını, Türkiye'nin ise yüzde 1,07'sini aldığına dikkat çeken Alkin, "Türkiye'nin durumu çok kötü değil. Siyasal rejimlerin istikrarlı olmadığı yerlerde kalkınma gerçekleşemiyor. Ülkemize baktığımızda davranışlarımız kalkınmayla ilgili değil büyümeyle alakalı. Dünyanın toplam borcunun yüzde 31'i ABD'nin. Türkiye'nin borcu ise dünyanın toplam borcunun yüzde 0,4'ü. Türkiye'nin borcu düşük, ödenemeyecek bir borç değil, ama, vade kısa ve faizi yüksek. 2019'da çok vahim bir şey olmazsa Türkiye'nin bu sene yüzde 0-1 arasında pozitif büyüme ihtimali var. Resesyonda sayılmayacağız. Eksi büyümeme ihtimali var. Milli geliri büyütmenin de bence bir önemi yok. Bizim nicelik açısından değil, nitelik açısından büyümemiz, kalkınmamız lazım" diye konuştu."Türkiye'de satışların düşmesi geçici"2019 yılı için "Müşterileri elde tutma ve tahsilatı gerçekleştirebilme senesi" yorumunu yapan Prof. Dr. Emre Alkin, şunları söyledi:"Eldeki müşterilerinin memnuniyetini her sene yüzde 10 artırırsan, cironu da yüzde 10 artırırsın. Küresel ticarette 2019'un riskleri ABD Başkanı Trump , ticari korumacılık, brexit, jeopolitik riskler ve Suriye. Ticari korumacılık ticari diplomasiyi öldürür, ticari diplomasi ölürse diplomasi ölür, diplomasi ölürse savaş olur. Diplomasinin olması için de ülkeler arasında bir olumlu münasebetin olması lazım, bu münasebeti de ticaretle kuracağız. İngiltere 'ye otomotiv ve tekstil sektörü olarak çok ciddi mal satıyoruz, brexit olursa hangi anlaşmayla, nasıl mal satacağız bilmiyoruz. Otomotiv ve tekstil sanayi korku içerisinde. İngiltere 'ben çıkacağım' diyor ama oybirliğiyle alınan kararların içinde de var."Görünen tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Alkin, "Gelişmekte olan 7 ülkenin (E7) büyüme performansı IMF, OECD Dünya Bankası verilerine göre G7 ülkelerinin kat kat üzerine çıkacak. Türkiye'de satışların düşmesi geçicidir. Her karanlığın sonu aydınlıktır. Şirketlerin büyümesi açısından, cirolar açısından, bilançoların gelişmesi açısından sıkıntı yok. Türkiye için en uyumlu büyüme hızı yüzde 5'tir. Türkiye'de bazı işler ters gidiyor ve ters giden işlerin başında tarım geliyor. Tarımın hassasiyetle ele alınması lazım, inşaata benzemez" diye konuştu. - ADANA