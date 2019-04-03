Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Alkin uyardı: Enflasyon kontrolden çıkabilir

Prof. Dr. Alkin uyardı: Enflasyon kontrolden çıkabilir

58 dakika önce

Enflasyonda kalıcı düşüş sağlayacak adımlar atılmasını öneren DÜNYA gazetesi yazarlarından Prof. Dr. Emre Alkin, "Yoksa kısa vadeli tedbirlerle enflasyon kalıcı şekilde düşmeyeceği gibi, kontrolden de çıkabilir" dedi.

Prof. Dr. Alkin uyardı: Enflasyon kontrolden çıkabilir, System.String[]
Enflasyonda kalıcı düşüş sağlayacak adımlar atılmasını öneren DÜNYA gazetesi yazarlarından Prof. Dr. Emre Alkin, "Yoksa kısa vadeli tedbirlerle enflasyon kalıcı şekilde düşmeyeceği gibi, kontrolden de çıkabilir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:59 

Ekonomi
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