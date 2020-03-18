Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'da 18 Mart mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'da 18 Mart mesajı - Son Dakika

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'da 18 Mart mesajı

7 saat önce

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'da 18 Mart mesajı, System.String[]

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Öncelikle son zamanlarda Türkiye'mizde ve dünyada etkili olan Koronavirüs sebebiyle hastalanan hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dileyen Başkan Ceylan, "Bu konuda büyük çalışmalar yaparak yayılımın daha fazla olmaması için önlemler alan Sağlık Bakanımız başta olmak üzere tüm sağlıkçılarımıza minnettar olduğumu da belirtmek isterim. Bu süreçte bizlere düşen ise bakanlığımızın belirttiği önlemlere uyarak daha fazla dikkatli olmamızdır" diye konuştu.


Bugünün önemine baktığımızda bugün şanlı tarihimizin en anlamlı günlerinden olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü'nün 105. yılını idrak ettiğimi kaydeden Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, "Onlara Allah'tan rahmet diliyor, saygı ile aziz hatıraları önünde eğiliyoruz. 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadasında Osmanlı Devleti ile itilaf devletleri arasında yapılan dünyada emsali görülmemiş deniz ve kara muharebeleridir Çanakkale savaşları. İtilaf devletleri o zamanki başkent İstanbul'u alarak boğazların kontrolünü ele geçirmek, Rusya ile tarımsal ve askeri güç yolunu güvenli biçimde açmak, yeni sömürgeler oluşturmak amacıyla Çanakkale Boğazı'na girmişlerdi. O zaman, tarihin en geniş sınırlarına sahip olmuş, her çeşit milleti ve inanışı içinde barındırmış Osmanlı İmparatorluğu, 20. yüzyılın başından itibaren kan kaybetmeye başlamış, iç çekişmeler ve mücadeleler sonucunda eski gücünden çok şey kaybetmişti. Kısacası artık Osmanlı Devleti'nin ölümü bekleniyordu. Bu durum Rusya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın hatta İtalyanların bile iştahlarını kabartmıştı. Onlar Anadolu'nun kendi aralarında paylaşımını yapıyor, zafer türküleri ile vahşi yüzlerini gösteriyorlardı.


Ancak yüce Türk milleti buna rıza gösteremezdi. Nitekim Çanakkale Savaşları; demir ve çeliğin "Türk milletinin iman ve inancını, vatan ve bayrak sevgisini kimsenin öldüremeyeceğini" tüm dünyaya Anafartalar'da, Conkbayrı'nda, Arıburnu'nda, Kocaçimen'de haykırmış, Çanakkale Geçilmez demiştir!


Bu savaşlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Türk askerinin gücünün yedi düvele karşı tekrardan doğuşu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet baki kalacağının müjdecisi olmuştur. Çanakkale'de feda edilen bir nesiI, Türk istiklalinin ve Cumhuriyetinin harcına karışmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçek kurucusunun yüce Türk milleti olduğu bir kez daha hafızalara kazınmıştır. Aradan 100 yıl geçmiş olmasına rağmen batı denilen Emperyal güçler hala o yaptıkları hesaplardan vazgeçmemişler, yalnızca metot ve strateji değiştirmişlerdir. Artık bizleri içerden vurma çabası içerisine girmişlerdir. İşte memleket bu halde iken sırtında milletin onuru, zaman ve mekanın tükendiği yerde, yine bu devletin her şeyi olan inançlı, fedakar insanları buna dur demeyi bilecek ve gerekirse bir destan daha yaşatacak ruha sahiptir.


Güneş Vakfı ailesi olarak Yüce Türk Yurdu olan Türkiye Cumhuriyeti için tek devlet, tek bayrak ve tek millet olarak, Çanakkale ruhuyla yaşayıp düşmanlarımıza karşı aynı ruh ile her daim mücadele edeceğiz. Çünkü biz, önce vatan diyoruz. Tüm bu vesileler ile Çanakkale gibi bir destan yazarak aziz vatanı bizlere emanet eden kahraman şehitlerimiz başta olmak üzere vatanı uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:28 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
15:42
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
15:30
Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu         
14:48
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor         
14:35
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı         
14:00
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi         
13:56
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti         
13:40
Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz         
13:36
Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti         
13:25
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti         
11:44
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı         
11:12
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 19:39:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'da 18 Mart mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]