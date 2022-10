Prof. Dr. Alper Çelik Metabolik Cerrahi ve Ameliyat Süreci Hakkında Detaylı Bilgiler Veriyor

Son yıllarda artan Diyabetle birlikte kesin çözüm arayan hasta sayısı da bu oranla artmıştır. Gelişen yöntemler sayesinde de Metabolik Cerrahi tedavisinin başarı oranının son derece yükseldiği görülmüştür. Özellikle de bu durum erken tanı konulan hastalıkların daha hızlı bir tedavi yöntemi olarak uygulanabilmektedir. Fakat yine de dünya genelinde artan obezite ve diyabetli hasta sayısı geçen yıllara oranla oldukça fazla artış gösterdiği görülmektedir. Bu da demek oluyor ki şu an her on kişiden en az üçü diyabetli ve en az biri de diyabet olduğunun farkında değildir.

Metabolik Cerrahi tedavisinin tek bir yöntemi bulunmamaktadır. Bu operasyonel süreçte uygulanan pek çok ameliyat yöntemi bulunmaktadır. Seçilecek ameliyat yöntemi de hastanın hastalığına ve yönteme olan uygunluğuna göre belirlenmektedir. Hastaneye gelen hastaların gerekli tüm tetkikleri yapıldıktan sonra operasyonlardan hangisine uygun görüldüğü gözlemlenir ve bunun sonucunda karar verilmektedir. Fakat burada unutulmaması gereken en büyük husus ise ameliyatın sadece Tip 2 Diyabet hastalarına yani vücudundaki insülin depolarının canlanmaya elverişli olan hastaların ameliyata uygun bulunması sonucunda tedavi süreci başlamaktadır. Bu kararın ardından Prof. Dr. Alper Çelik ve ekibi hastayı en iyi ve en güvenilir şekilde ameliyat etmektedirler.

Ameliyatın ardından hastalar 3 ila 4 gün aralığında hastanede Prof. Dr. Alper Çelik ve ekibinin gözetimi altında tutulmaktadır. Hastaların önce gazı ardından da büyük abdestinin çıkması durumda son kontrolleri yapıldıktan taburcu edilmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda Prof. Dr. Alper Çelik'in ameliyatlarının sayısı 11.000 geçmekle beraber başarı yüzdesinin de %93'ü sağladığı bilinmektedir.