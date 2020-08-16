PROF. DR. ALTAN İSTANBUL DEPREMİNİN AYAK SESLERİNİ DUYUYORUM; HAZIR DEĞİLİZ - Son Dakika

PROF. DR. ALTAN İSTANBUL DEPREMİNİN AYAK SESLERİNİ DUYUYORUM; HAZIR DEĞİLİZ

İnşaat mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan,"Olası İstanbul depreminde 200 bin kişi hayatını kaybedebilir""Adalar ile Silivri arasında kıyı şeridi bulunan ilçeler risk altında.

İnşaat mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan,

"Olası İstanbul depreminde 200 bin kişi hayatını kaybedebilir"

"Adalar ile Silivri arasında kıyı şeridi bulunan ilçeler risk altında. Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Maltepe, Kadıköy, Beşiktaş bu ilçelerden bazıları. Zemin ne kadar sağlam olursa olsun eski yapı stoku çok. Kentsel dönüşüm doğru bir karar ve hızlıca doğru bir şekilde tamamlanmalıdır"

Gül KABA-Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ? 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21'inci yıldönümünde açıklamalar yapan inşaat mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, büyük depremlerin olacağını hızlıca önlem almak gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Altan, "Olası İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum ama biz hazır değiliz. 7.5 büyüklüğünde beklediğimiz depremde 200 bin insanın hayatını kaybedeceğini tahmin ediyoruz"dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Müdürü ve inşaat mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21'inci yıldönümünde, deprem riskine ilişkin alınması gereken önlemleri sıralayarak, inşaat mühendislerinin yapılarda dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Prof. Dr. Altan, beklenen İstanbul depremi için "Şimdi bile olabilir, zaman bitti. Önlemleri hızla almak gerekiyor" yorumunda bulundu.

BÜYÜK DEPREMLER OLMAYA DEVAM EDECEK

17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden 21 yıl geçtiğini söyleyen İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Büyük depremler her zaman olmaz ama Kuzey Anadolu Fay Hattı, Türkiye için önemli bir fay hattıdır. Bu hat üzerinde doğudan batıya kayarak belli zamanlarda büyük depremler olmuştur, olmaya da devam edecektir. Şu anda kayma batıya doğru devam ediyor. Büyük İstanbul depremini bekliyoruz, 21 yıl geçti ama hala hazırlıklı değiliz. Yeterli hazırlıkları yapmadık, zaman azaldı. Artık İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum. Bir an önce depremi afet olmaktan çıkarmalıyız. Deprem sel, heyelan gibi doğa olayıdır. Ciddi önlemler alırsak afet olmaktan çıkarırız" diye konuştu.

İMAR PLANINI DEPREME GÖRE YAPALIM

"Yer altında bir önlem alma olanağımız yok ama yer üstünde gerekli önlemleri alabilirizö diyen Prof. Dr. Altan, 'Şehirleri, imar planlarını, inşa edilen konutları, göç hareketini deprem gibi afet risklerine göre planlamalıyız. Türkiye'nin her bölgesinde orta büyüklükte bir deprem olabilir, ona göre hareket etmek lazım. Depreme dayanıklı yapı yaparken malzemelerin kalitesine dikkat etmeliyiz. Konutun yapılacağı zeminin etüt raporlarına bakmalıyız" ifadelerini kullandı.

2000 YILI ÖNCESİ YAPILAN BİNALAR DEPREME DAYANIKSIZ

2000 yılı öncesinde yapılan konutlarda uygun yapı teknikleri kullanılmadığını belirten Prof. Dr. Altan, '2000 yılı öncesi yapılan binalar depreme dayanıksız. Evler, kalitesiz inşaat malzemelerinden yapılmış. Ama vatandaşlar hala bu konutlarda yaşıyor. İstanbul'dakilerin yarsından fazlası bu tip eski yapılarda hayatına devam ediyor" dedi.

"200 BİN İNSAN HAYATINI KAYBEDEBİLİR"

Kocaeli depreminde nüfus yoğunluğunun azlığına vurgu yapan Prof. Dr. Altan, "Ona rağmen aylarca toparlanamadık. Şu anda devletin imkanları çok iyi fakat can ve mal kaybının Kocaeli depremine göre 10 kat daha fazla olacağı bir depremle karşı karşıyayız. O depremde 20 bine yakın insan hayatını kaybetti olası İstanbul depreminde 200 bin insan hayatını kaybedebilir. İstanbul'un nüfus yoğunluğu Kocaeli'ye göre çok fazla. İstanbul'daki yapıların yüzde 85'i depreme dayanıksız. 2000 yılı öncesi 800 bin, 1980 öncesi ise 300 bin civarında yapı stoku var. İstanbul depreminden çevre iller ve o illerde yaşayan toplamda 25 milyon insan da etkilenecek. 7.5 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz, bazı yapılar 8 şiddetinde de etkilenecektir" diye konuştu.

"YAPILARI GÜÇLENDİREREK DEPREMDEN KORUYABİLİRİZ"

Hızlı ve etkin önlem almanın önemine değinen İAÜ AFAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Mevcut yapı yönetmeliğini titizlikle uygulamalıyız. Her yapıyı yıkıp yeniden yapamayız zaman alır ama yapıları güçlendirebiliriz. Bazı binalar depremden güçlendirilerek kurtarılabilir. Halkın bilinçlenmesi çok önemli. Gerekirse deprem üzerine eğitim verilmelidir. Vatandaşlar konutları dayanıksızsa, çürükse o yapıyı boşaltsınlar, evdeki eşyaları duvara sabitlesinler" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKÇEKMECE, ESENYURT, KADIKÖY, AVCILAR, BEŞİKTAŞ RİSKLİ BÖLGELER

Prof. Dr. Altan, "Adalar ile Silivri arasında kıyı şeridi bulunan ilçeler risk altında. Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Maltepe, Kadıköy, Beşiktaş bu ilçelerden bazıları. Zemin ne kadar sağlam olursa olsun eski yapı stoku çok. Kentsel dönüşüm doğru bir karar ve hızlıca doğru bir şekilde tamamlanmalıdır" dedi.

KIRSAL DÖNÜŞÜMÜ DE BAŞLATMALIYIZ

Depremin her zaman kent merkezlerinde olmadığına vurgu yapan Prof. Dr. Altan, "Elazığ ve Van'da kırsalda oldu, kerpiç evler yıkıldı. Kırsalda yapılan evlerde de mühendislik hizmeti alan evlerin yapılması gerekiyor. Köylerde vatandaşlar bilinçsiz ev yapıyor" diye konuştu.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

İnşaat mühendislerine güvenli bir yapı için önerilerde bulunan Prof. Dr. Altan, "Proje ve uygulama aşamalarında, yapı tasarımı, yer seçimi, zemin etüdü, sistem seçimi, projenin detaylandırılması, malzeme seçimi ve malzeme denetimi, montaj ve işçilik kalitesi aşamalarına dikkat etmelidir. Genelde 2000 yılı öncesi ve mühendislik hizmeti almayan yapılar yıkılıyor. Çünkü uygun yapım tekniği, kullanılan malzemeler ve mühendislik hizmetleri eksik" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. ALTAN İSTANBUL DEPREMİNİN AYAK SESLERİNİ DUYUYORUM; HAZIR DEĞİLİZ

Mehmet Fatih, İstanbul, Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 10:48

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. ALTAN İSTANBUL DEPREMİNİN AYAK SESLERİNİ DUYUYORUM; HAZIR DEĞİLİZ - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'ın anlaştığı Bernard Mensah, bu akşam İstanbul'a geliyor İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Joe Biden'ın açıklamalarına sert tepki: Alçak bir plan Başkasının düğününde virüs kapan gelinler, kendi düğünlerine katılamayacaklar Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz Beşiktaş Gökhan Töre transferini bitirmek üzere! Kalinic için Roma ile masaya oturuldu Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'ye teklif yaptı Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi Ryan Babel'den Fulham iddialarına açık kapı: Scott Parker harika bir teknik direktör Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı Konya'da oyun bağımlısı 16 yaşındaki çocuk evden kaçtı
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü         
12:46
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi         
12:16
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın         
11:24
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı         
11:01
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir         
10:08
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti         
10:01
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı         
09:49
Koronavirüse karşı Koronavirüse karşı "Güvenli alan" uygulaması yeni normalde zorunlu olacak         
09:25
ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti         
05:47
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti         
00:54
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil         
23:48
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek         
23:29
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun         
22:25
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı         
22:01
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu         
20:26
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, "Ramo"nun çekimlerinde kaza geçirdi         
20:17
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı         
19:12
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler         
17:16
2 gündür kayıp olarak aranan adamı, arkadaşı 10 bin lira için öldürmüş 2 gündür kayıp olarak aranan adamı, arkadaşı 10 bin lira için öldürmüş         
17:10
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yol can pazarına döndü: 4'ü çocuk 8 yaralı İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yol can pazarına döndü: 4'ü çocuk 8 yaralı         
16:57
Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler         
16:09
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu         
15:36
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı         
15:17
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi         
15:13
Çinli Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı         
14:57
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı         
14:38
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı         
12:11
12 yaşındaki çocuk annesinin yardımıyla kumarhaneye girdi, 17 dakika boyunca kumar oynadı 12 yaşındaki çocuk annesinin yardımıyla kumarhaneye girdi, 17 dakika boyunca kumar oynadı         
12:03
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler         
11:29
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimcinin başı belaya girdi Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimcinin başı belaya girdi         
11:18
Nestle, Fransa'da 3 tondan fazla balığın ölümünden sorumlu tutuluyor Nestle, Fransa'da 3 tondan fazla balığın ölümünden sorumlu tutuluyor         
18:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2020 17:41:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: PROF. DR. ALTAN İSTANBUL DEPREMİNİN AYAK SESLERİNİ DUYUYORUM; HAZIR DEĞİLİZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei