Prof. Dr. Altaş: "AVM'ler, Bilim Kurulu onay verirse 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak... - Son Dakika
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Prof. Dr. Altaş: "AVM'ler, Bilim Kurulu onay verirse 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak...

24 dakika önce

Prof. Dr. Altaş: "AVM'ler, Bilim Kurulu onay verirse 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılabilir" "1 Haziran'dan itibaren tamamen açılacağını düşünüyoruz" AVM'lere girişin yeni kriterleri "Kademeli açılışta sinema, spor salonları, restoranlar ve kuaförler yer almayacak" AYD Başkanı Prof. Dr.

Prof. Dr. Altaş: "AVM'ler, Bilim Kurulu onay verirse 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılabilir"

"1 Haziran'dan itibaren tamamen açılacağını düşünüyoruz"

AVM'lere girişin yeni kriterleri

"Kademeli açılışta sinema, spor salonları, restoranlar ve kuaförler yer almayacak"

İSTANBUL - AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "AVM'ler, Bilim Kurulu onay verirse ve perakendeciden yeterli talep gelirse 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılabilecek. 1 Haziran'dan itibaren tamamen açılacağını düşünüyoruz" dedi.

Koronavirüs pandemisi önlemleri kapsamında tedbir amacıyla kapatılan AVM'lerin yeniden faaliyete başlamasına ilişkin Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, açıklama yaptı. Prof. Dr. Altaş, AVM'lerin ne zaman açılacağı konusunda bilgiler verirken, alınacak tedbirleri de açıkladı.

"AVM'lerin 1 Haziran'dan itibaren tamamen açılacağını düşünüyoruz"

AVM'lerin ne zaman açılacağı konusunda bilgi veren Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "AVM'ler, Bilim Kurulu onay verirse ve perakendeciden yeterli talep gelirse 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılabilecek. 1 Haziran'dan itibaren tamamen açılacağını düşünüyoruz. 11 Mayıs ile 1 Haziran arasında ise kademeli olarak her AVM'nin kendi özelinde lokasyon, şehir, marka karmasına ilişkin karar vereceğini düşünüyoruz. Bu yönde de bazı AVM'lerin Haziran'a kadar olan süreçte açılma talepleri bazılarının ise 1 Haziran'dan itibaren açılacağına yönelik beyanatları olmaya başladı" dedi.

"Maske ile giriş sağlanacak"

Alınan önlemlere değinen Prof. Dr. Altaş, "Öncelikle maske ile giriş sağlanacak. Girişte dezenfekteye önem verilecek. Girerken insanların ısı dereceleri ölçülmesi sağlanacak. Isı ölçme mekanik ya da termal kameralar yoluyla gerçekleşecek. İçeride sosyal mesafenin korunmasına önem verilecek. Müşteriler içeriye 2 metre ara ile kabul edilmesi ve içerde bu mesafenin korunması belli metrekareye yani 10 metrekareye 1 müşteri kabul edilmesi gibi birçok önem var. Burada perakendecinin de üzerine düşen görevler var. Yazar kasada, soyunma kabinlerinde ciddi önlemler almaları gerekir. Ayrıca yürüyen merdivenlerin 1'er saat arayla dezenfekte edilmesi, bazı yerlerde asansörlerin kapatılması ve iç mekanların sıklıkla havalandırması gerekebilir. Tamamen doğal hava ile havalandırılması gerekir. Bütün bunların yanında denetim de söz konusu. Kamu ve özel işbirliği içersinde alınan bu tedbirlerin tamamen denetlenmesini de birlikte sağlayacağımızı düşünüyorum. AVM'ler olarak, öncelikle toplum sağlığı ve çalışan sağlığını önemsiyoruz. Bu nedenle Bilim Kurulu'nun tavsiyesi, kamunun önerisi ve müşterimizin talepleriyle açılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Kademeli açılışta sinema, spor salonları, restoranlar ve kuaförler yer almayacak"

Prof. Dr. Altaş, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Kademeli açılışta sinema, spor salonları, restoranlar ve kuaförler yer almayacak. Bu işletmeleri İçişleri Bakanlığı kapattı. İçişleri Bakanlığı bu işletmelerle ilgili karar verene kadar açılışta yer almayacak. Kademeli açılıştan kast ettiğimiz de budur".

Prof. Dr. Altaş: AVM'ler, Bilim Kurulu onay verirse 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak...

Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 06:13 Kaynak: İHA


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