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PROF. DR. ALTUN: EDİRNE'DEKİ YÜKSEK VAKA SAYISI, BULGAR TURİST KAYNAKLI - Son Dakika

PROF. DR. ALTUN: EDİRNE'DEKİ YÜKSEK VAKA SAYISI, BULGAR TURİST KAYNAKLI

23.11.2021 06:05

EDİRNE Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, kentte son dönemde yüksek oranda seyreden koronavirüs vaka sayısının en büyük nedeninin, kur farkı nedeniyle kente alışveriş için yoğun olarak gelen Bulgar turistlerden kaynaklandığını söyledi.

EDİRNE Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, kentte son dönemde yüksek oranda seyreden koronavirüs vaka sayısının en büyük nedeninin, kur farkı nedeniyle kente alışveriş için yoğun olarak gelen Bulgar turistlerden kaynaklandığını söyledi. Bu durumun Kırklareli ve Tekirdağ gibi çevre illeri de etkilediğini belirten Altun, "Dolayısıyla bununla ilgili mutlaka kısıtlamalar getirilmeli" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 100 bin kişide vaka sayısı Edirne'de 178,54 oldu. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri, Edirne'de aşılama oranı yüzde 81,5'e yükseldi. Edirne'ye son dönemlerde döviz kurlarının artmasıyla birlikte özellikle Bulgaristan'dan günübirlik alışverişe gelen turist sayısı arttı. Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, kentteki vaka artışının gelen ve maske ve mesafe kurallarına uymayan Bulgar turistlerden kaynaklandığını söyledi.

'MUTLAKA KISITLAMALAR GETİRİLMELİ'

Bulgaristan'da son bir ayda aşılama oranlarının düştüğünü, vaka ve buna bağlı ölüm oranlarının arttığını kaydeden Prof. Dr. Altun, "Bulgarların son derece yoğun şekilde Edirne'de yer aldığını görüyoruz. Aşılanma oranları son derecede düşük Bulgaristan'da ve bakıldığında son bir ay içerisinde vaka sayıları, ölüm sayıları artmış durumda. Aslında bakıldığında hastalık orada bizden daha yüksek oranda görülüyor. Dolayısıyla bununla ilgili mutlaka kısıtlamalar getirilmeli. Bakıldığında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bir karar olmasa bile esnafın dikkat ediyor olması lazım. Dükkanların içerisine maske takmadan insan alınmaması lazım. Zaten dükkanların havalanma olasılığı düşük kış ayında, ortamda biriken viral yük insanları hasta edecektir. Hem çalışanları hem de alışveriş yapmak için gelen müşterileri rahatsız edecektir" dedi.

KOMŞU İLLERİ DE ETKİLİYOR

Prof. Dr. Altun, "Olabildiğince maske takılması konusunda zorlama gerekiyor. Çünkü ben de bireysel anlamda baktığımda, kent içinde gelen Bulgar vatandaşların hiç maske takmadığını gördüm. Bu ne yazık ki kötü bir durum. Kapalı ortamlarda mutlaka maske takılması şart. Aksi halde hem Edirne'de hem de komşu illerdeki vaka artışının temel nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece Edirne değil, Kırklareli ve Tekirdağ'da da vaka oranları çok yüksek. Onların nedeni de turla gelen Bulgarlar" diye konuştu.

Prof. Dr. Altun,"Şu anda Edirne'de hastaneye yatış oranları düşük, çok yüksek değil ama hastalık tablosu pozitif olup, hastaneye yatış olmasa bile ağır tabloda görünen bireylerin çoğu aşısız bireyler ya da aşı takviminde tam dozunu tamamlamamış olan bireyler. Aşı ağır hastalıktan ve hastaneye yatışları, ölümleri önlüyor. Bu açıdan bireylerin en kısa zamanda aşılarını tamamlaması ve hatırlatma dozlarını olması gerekiyor" dedi.

PROF. DR. ALTUN: EDİRNE'DEKİ YÜKSEK VAKA SAYISI, BULGAR TURİST KAYNAKLI
PROF. DR. ALTUN: EDİRNE'DEKİ YÜKSEK VAKA SAYISI, BULGAR TURİST KAYNAKLI
PROF. DR. ALTUN: EDİRNE'DEKİ YÜKSEK VAKA SAYISI, BULGAR TURİST KAYNAKLI
PROF. DR. ALTUN: EDİRNE'DEKİ YÜKSEK VAKA SAYISI, BULGAR TURİST KAYNAKLI

Bulgaristan, turist, Bulgar, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. ALTUN: EDİRNE'DEKİ YÜKSEK VAKA SAYISI, BULGAR TURİST KAYNAKLI - Son Dakika


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SON DAKİKA: PROF. DR. ALTUN: EDİRNE'DEKİ YÜKSEK VAKA SAYISI, BULGAR TURİST KAYNAKLI - Son Dakika
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