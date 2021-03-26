Prof.Dr. Altun: Hızla üçüncü dalgaya doğru gidiyoruz - Son Dakika

EDİRNE Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, koronavirüs salgınında üçüncü dalganın çok yakın olduğunu belirterek, "Olgu sayıları halen artıyor ve hızla üçüncü dalgaya doğru gidiyoruz. Ülkemiz geneli açısından da Edirne yereli açısından da. Umarım en az insanımızın etkileneceği bir şekilde bu süreç yönetilebilir" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs haritasında 'çok yüksek risk' grubunda 'kırmızı' renkle gösterilen Edirne'de, vaka sayısı artmaya devam ediyor. Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, kontrollü normalleşme sürecine geçilen 1 Mart tarihinden bu yana kırmızı renkli illerin 2 kattan fazla arttığını belirterek, "Grafik son iki haftada daha yatay seyrediyor ama yatay seyretmesi olgu sayılarının azaldığı anlamına gelmiyor, olgu sayıları halen artıyor. Edirne yüzde 107 iken komşu iller Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli'nin renklerinin turuncu olduğunu, çok kısa zamanda renklerinin değişip, oranlarının artacağını beklediğimizi söylemiştik, süreç bizi yanıltmadı" diye konuştu.