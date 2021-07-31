Prof. Dr. Altun, "Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın" - Son Dakika

- Prof. Dr. Altun, "Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın!"

EDİRNE - Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, güneş çarpmasına bağlı olarak bir takım sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğine vurgu yaptı.

Son günlerde hava sıcaklıklarının çok fazla arttığını ve termometrelerin 40'lı rakamları göstermeye başladığını belirten Altun, zorunluluk haller dışında dışarıya çıkılmaması gerektiğine dikkat çekti. Sıcak havalarda dikkat edilmesi gereken noktalardan birisinin de kıyafet seçimi olduğunu aktaran Altun, bu süreçte açık renkli ve pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Özellikle kalp damar ve yüksek tansiyon hastalarının sıcak havada dışarıda dolaşmaması gerektiğine değinen Altun, bunun yanı sıra bol sıvı tüketilmesin faydalı olduğunu söyledi.