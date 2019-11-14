Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Mimar Sinan'ın eseri Selimiye Camisi ile adeta "taşı konuşturduğunu" söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Yazarlar Birliği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca düzenlenen, Trakya Üniversitesinin (TÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Türkçenin Uluslararası 13. Şiir Şöleni" Edirne'de başladı.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Arıcan, TÜ Konferans Salonu'ndaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, etkinliğin Türk dünyasının en büyük edebiyat organizasyonu olduğunu söyledi.

Şölenin 1992 yılından beri TYB tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Arıcan, bu büyüklükte ve bu kapsamda edebiyat şölenlerinin kalmadığını belirtti.

Şölenin Edirne'de düzenlenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Arıcan, şunları dile getirdi:

"Her şiir şöleni, şiirin ve sözün bir ustasına ithaf edilmektedir. Edirne'deki bu şiir şölenimizi de Koca Mimar Sinan'a saygıyla ithaf ediyoruz. Çünkü Koca Sinan, Selimiye'yi bir şiir edasıyla inşa etmiştir. Şairler sözün ustaları olarak şiir sanatını ortaya koyarken, Mimar Sinan da taşı nakış nakış işleyerek mimarinin şiirine imza atmıştır. Selimiye bir şiirdir. Mimarinin şiiridir ve Sinan bir anlamda Selimiye ile taşı konuşturmuştur."

TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan da Edirne'nin, Osmanlı tarihinin okunup ezber edileceği şehirlerden olduğunu belirtti.

Osmanlı mimarisinin Üç Şerefeli Cami ile Edirne'de kendini aştığını ifade eden Doğan, "Sonraki asırların büyük mimari eserlerinin müjdesini verdi. Edirne büyük ve görkemli Osmanlı devletinin ana rahmi oldu. İstanbul, Edirne'de hazırlanılarak fethedildi. İstanbul'un fethi dahi Edirne'nin önemini azaltmadı." dedi.

Doğan, şiire eskisi kadar önem verilmediğini, bunun ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer ise önemli bir etkinlik ile şairleri Edirne'de ağırlamaktan şeref duyduklarını söyledi.

Şölenin açılış programı, TÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıdvan Canım'ın "Edirne şairleri" konulu konferansıyla devam etti.

24 ülkeden 56 şairin katıldığı şölen, Yunanistan'ın Gümülcine ve Bulgaristan'ın Kırcaali şehirlerinde düzenlenecek programların ardından 16 Kasım'da Edirne'de sona erecek.