Prof. Dr. Arif Verimli: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi'yken 'İntihar Müdahale Merkezi ve Hattı' Kurdum. Her İyi Şeye Düşman... - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. Arif Verimli: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi'yken 'İntihar Müdahale Merkezi ve Hattı' Kurdum. Her İyi Şeye Düşman...

12.10.2022 23:50
Prof. Dr. Arif Verimli: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi'yken 'İntihar Müdahale Merkezi ve Hattı' Kurdum. Her İyi Şeye Düşman...

Prof. Dr. Arif Verimli, “Ben, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi’yken 'İntihar Müdahale Merkezi ve Müdahale Hattı' kurdum. Bilin bakalım kim kapattı? Cevap veriyorum; her iyi şeye düşman R.A. isimli bir bakan. Tarih affetmeyecek. Ben asla affetmeyeceğim onu, ayrı konu” dedi.

Prof. Dr. Arif Verimli, "Ben, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi'yken 'İntihar Müdahale Merkezi ve Müdahale Hattı' kurdum. Bilin bakalım kim kapattı? Cevap veriyorum; her iyi şeye düşman R.A. isimli bir bakan. Tarih affetmeyecek. Ben asla affetmeyeceğim onu, ayrı konu" dedi.

Eski Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Arif Verimli, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, hastane bünyesinde kurduğu 'İntihar Müdahale Merkezi ve Müdahale Hattı'nın daha sonra kapatıldığını açıkladı. Verimli, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ben, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi'yken 'İntihar Müdahale Merkezi ve Müdahale Hattı' kurdum. Bilin bakalım kim kapattı? Cevap veriyorum; her iyi şeye düşman R.A. isimli bir bakan. Tarih affetmeyecek. Ben asla affetmeyeceğim onu, ayrı konu."

YORUMLAR
500
Kaynak: ANKA

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Arif Verimli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Arif Verimli: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi'yken 'İntihar Müdahale Merkezi ve Hattı' Kurdum. Her İyi Şeye Düşman... - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
00:37 Birleşmiş Milletler, Rusya'yı kınayan kararı Türkiye de dahil 143 ülkenin oyuyla kabul etti! 5 ülke karara karşı oy kullandı
00:24 Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü
00:08 CHP'li vekil, sosyal medya yasasına Meclis'te telefonunu parçalayarak tepki gösterdi
23:14 Mecliste görüşülen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile neler değişecek? İşte sosyal medyada işlenen suçlara yönelik yeni yol haritası
23:13 Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı! Cumhur ve Millet ittifakı arasındaki fark 6,7'ye çıktı
23:01 İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı
22:56 Pençe-Kilit bölgesinden açı haber! EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Han şehit düştü
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
22:17 Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 07:05:33. #1.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Arif Verimli: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi'yken 'İntihar Müdahale Merkezi ve Hattı' Kurdum. Her İyi Şeye Düşman... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement