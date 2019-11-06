Prof. Dr. Aşan:

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin Gala Yemeği'nde konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "İstanbul Finans Merkezi konusunda işler yolunda gidiyor. 2022'nin başında inşallah İFM'ye taşınmalar başlayacak. İstanbul'un kendisini bir finans merkezi haline getirmek önemli" dedi. Ayrıca programda kısa süre önce Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine getirilen Hakan Atilla, kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Atilla, kongrenin ana teması olan 'Dönüşüm'ün kendisi açısından da büyük anlamları bulunduğu söyledi.



Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 19-20 Kasım tarihlerinde, İstanbul'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek ve temasının 'Dönüşüm' olacağı Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin Gala Yemeği, Üsküdar Cemile Sultan Korusu'nda düzenlendi. Yemeğe Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Mehmet Ali Akben, TSPB Başkanı Dr. Alp Keler ve davetliler katıldı. Gala yemeğinde kongre hakkında bilgiler verilirken, kongreye verilen destekler dile getirildi.



Aşan: "İstanbul Finans Merkezi konusunda işler yolunda gidiyor"



Kongrenin başarılı geçeceğinden emin olduğunu dile getiren Prof. Dr. Göksel Aşan, "Biz de elimizden gelen desteği vermeye gayret ediyoruz. İstanbul Finans Merkezi (İFM) konusunda da işler yolunda gidiyor. İnşallah söz verdiğimiz tarihte hatta belki 1-2 ay öncesinde İFM'yi de en azından kümelenme anlamında tamamlamış olacağız. 2022'nin başında da inşallah taşınmalara başlayacağız. Buradaki herkes oranın muhtemel sakinleri olacaklar. Yani 2022'nin başında inşallah geliyorsunuz. Proje iyi gidiyor, biz binaları bitiririz, önemli olan İstanbul'un kendisini bir finans merkezi haline getirmek. Burada da büyük rol sizlere düşüyor. Biz, sizin önünüzü açmaya çalışacağız. Dolayısıyla İFM'nin sahipleri sizlersiniz" dedi.



"Sermaye piyasalarıyla ilgili çok ciddi düzenlemeler var"



Sermaye piyasalarıyla ilgili çok ciddi düzenlemelerin olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aşan, "Zaten SPK'nın katkısıyla bu düzenlemeler ardı arkasına geliyor, devam da edecek. Sektörde ihtiyaç çıktıkça düzenlemeler yapılacak. Önümüzdeki döneme baktığımızda; sermaye piyasaları açısında pozitif ayrımcılığın olduğu dönem olacak. Burada en kritik şey; yeni ürün, o da sizden gelecek. Bizim işimiz de yeni ürünlerin yapabildiğimiz kadar önünü açmak" diye konuştu.



Olumlu bir hava yakalandığına dikkat çeken Prof. Dr. Aşan, "İki hafta önce IMF'nin senelik toplantısındaydım. Yatırımcılarla ve diğer kurumlarla görüştük. Kimle konuştuysak, "Biz böyle bir performans beklemiyorduk" dedi. Gittiğimiz gün ise ABD'nin ambargosunun konuştuğu gündü. Pence'in ziyaretiyle 2'nci gün gevşedi ama ilk günü ise öyle bir hava vardı. Yani bizimle kim konuştuysa biliyorduk ki, kafasında bu ambargo meselesi var. Ona rağmen son derece olumlu görüşmeler oldu. Burada pozitif havayı yakalamış durumdayız. Kongre de aslında çok iyi bir zaman denk geldi. Bu kongreyi de orada beslememiz lazım" şeklinde konuştu.



Atilla: "Büyük onur duyuyorum"



Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla ise şöyle konuştu: "Bu yıl 4'üncüsü organize edilecek etkinliğe Borsa İstanbul Grubu olarak destek sağlamış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Dönüşüm'ün şahsım üzerinde de çok büyük anlamları var. Bunun dışında özellikle toplumlar, sektörler, finansal ve mimari üzerinde de çok büyük önemi ve etkileri var. Bu kongrenin bu etkilerin olumlu ve olumsuz yanlarını değerlendirme ve analiz etmenin kıymetli ve değerli olacağını düşünüyorum. Böyle bir etkinliğe sponsor ve destek olmaktan dolayı da büyük onur duyuyorum".



Keler: "130 ünlü uzman fikirleri ile dönüşüm üretmek isteyenlere ilham kaynağı olacak"



Kongre hakkında bilgi veren TSPB Başkanı Dr. Alp Keler, "Sermaye piyasalarının ürettiği değeri anlattığımız en önemli etkinliğimiz 19-20 Kasım tarihlerinde 4'üncüsünü gerçekleştireceğimiz Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi. İki gün sürecek kongrede, 'Dönüşüm' ana teması altında Dünyadan ve Türkiye'den 130 ünlü uzman fikirleri ile dönüşüm üretmek isteyenlere ilham kaynağı olacak. Kongre'de 5 ana konuşmacı 28 panel, 30 eğitim yer alıyor. Ana konuşmacılarımızdan; Tom Goodwin dijital dönüşümün iş modelleri üzerindeki etkisini ve ne yapmamız gerektiğini bize aktaracak. Amerika'daki girişimleriyle gururlandığımız Tarkan Maner Silikon Vadisi'ndeki deneyimlerini paylaşacak. Türkiye'de dijital bankacılığın öncülerinden QNB Finansbank Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Temel Güzeloğlu ise dijital bankacılık dönüşümünü ve geleceğe ilişkin fikirlerini aktaracak. Kripto para borsası Binance'nin CEO'su Changpeng Zhao ise son dönemde hayatımıza giren kripto varlıklar konusundaki görüşlerini paylaşacak. Bu seneden itibaren, sermaye piyasalarının insana ve topluma kattığı değere atfen, kongrenin bir sosyal sorumluluk projesine destek olmasını da istedik ve İhtiyaç Haritası derneği ile 'Birlikte İhtiyaç Haritası Kampanyasını' hayata geçirdik. Böylece, sermaye piyasaları olarak ihtiyaç içinde olan kişilere destek olabileceğiz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL