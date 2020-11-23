Prof. Dr. Asım Cenani Cerrahpaşa'da anıldı - Son Dakika

Prof. Dr. Asım Cenani Cerrahpaşa'da anıldı

23.11.2020 13:09

Prof. Dr. Asım Cenani Cerrahpaşa'da anıldı İstanbul Üniversite Cerrahpaşa Rektörü Aydın : "Onu hiçbir zaman unutmayacağız" Korona virüse yakalanarak hayatını kaybeden genetik ve tıbbı biyoloji alanında öncü kabul edilen Prof. Dr.

Prof. Dr. Asım Cenani Cerrahpaşa'da anıldı

İstanbul Üniversite Cerrahpaşa Rektörü Aydın : "Onu hiçbir zaman unutmayacağız"

İSTANBUL - Korona virüse yakalanarak hayatını kaybeden genetik ve tıbbı biyoloji alanında öncü kabul edilen Prof. Dr. Asım Cenani için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde anma programı düzenlendi. Programda konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Yetiştirmiş olduğu öğrenciler, hekimler ve biz tıp camiası olarak onu hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Tıp dünyasına kazandırdığı birçok eser ve çalışmalarıyla bilinen, genetik ve tıbbi biyoloji alanında öncü isimlerinden Prof. Dr. Asım Cenani (89), 21 Kasım'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Cenani için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da anma programı düzenlendi. Rektörlük binası önünde gerçekleştirilen anma programına İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Vural, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Metin Kafadar, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, mesai arkadaşları, öğrencileri ve ailesi katıldı.

"Onu hiçbir zaman unutmayacağız"

Anma programında konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Bugün burada çok önemli bir ismi, Asım Cenani hocamızı ebediyete yolcu etmek için bir aradayız. Kendisine Allah'tan rahmet dilerken burada yetiştirmiş olduğu öğrenciler, hekimler ve biz tıp camiası olarak onu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu pandemi döneminin başlangıcında yine bu noktada vefat eden Feriha Öz hocamız için bir tören düzenlemiştik. O dönem de bu salgının ilk dönemiydi. İlk kayıplarımız arasındaydı. Son kayıplarımızdan biri Asım Cenani hocamız oldu. Ben kendisine Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, sevenlerine, tüm öğrencilerine baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.

"Vatan aşığı, Türkiye aşığı birisiydi"

Prof. Dr. Asım Cenani'nin hayatından anekdotlar anlatan Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, "Tabi herkes yurt dışından dönüyor. Hocamız iyi bir pozisyondayken dönüyor. Vatan aşığı, Türkiye aşığı birisiydi. Eşi de Alman olmasına rağmen ülkesine hizmet için dönüyor. Bu çok önemli. İyi bir bilim insanı ve çalışkandı. Çoğu arkadaşımızın şartlar gereği muayenehanesine gittiği dönemde muayenehaneye gitmeyen, Cerrahpaşa'dan hiç ayrılmayan, üstüne bir de tıbbi biyolojik bilimler kurarak çok iyi merkezlerde çalışan, çok iyi öğrenciler yetiştiren bir hocamızdı" şeklinde konuştu.

"Biyografisini hazırladık"

Prof. Dr. Asım Cenani'nin hayatını kaleme alan Doç. Dr. Yelda Tarkan Argüden ise yaptığı açıklamada, "Hepimiz için bir hocadan çok daha öte bir insandı. Hepimiz için bir baba gibiydi. Onun için bugün ailemizi kaybettik. Babamızı uğurlamak için toplandık. Biyografisini hazırladık. Hocamız için hissettiğimiz her şeyi yazdım. Hocam bu bölümü var etti. Her aşamasını beraber yaşadık. Birlikte oluşturduk. Onunla var olduk" dedi.

"Oğlu olmaktan her zaman gurur duydum"

Anma töreninde konuşan Prof. Dr. Asım Cenani'nin oğlu Kaya Cenani, "Asım Cenani'nin oğluyum. Oğlu olmaktan her zaman gurur duydum. Her zaman da duymaya devam edeceğim. Tıp dünyası için ne anlama geldiğini buradaki insanlar çok güzel anlattılar. Daha söylenecek çok fazla şey var. Kelimelere, cümlelere sığmaz. Çok değerli bir insandı. Değdiği herkese iyiliği dokundu. Ben son 2 gündür hiç tanımadığım insanlardan mesajlar aldım. Benim bile bilmediğim bir çok kişiye iyiliği dokunmuş. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Prof. Dr. Asım Cenani Cerrahpaşa'da anıldı
Prof. Dr. Asım Cenani Cerrahpaşa'da anıldı
Prof. Dr. Asım Cenani Cerrahpaşa'da anıldı
Prof. Dr. Asım Cenani Cerrahpaşa'da anıldı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Koronavirüs, Cerrahpaşa, Genetik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Asım Cenani Cerrahpaşa'da anıldı - Son Dakika


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