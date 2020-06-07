Prof. Dr. Aslan: "600 milyona yakın insan gıda güvenliğine bağlı olarak hastalanmaktadır"

VAN - Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Lokman Aslan, korona virüs salgınına bağlı olarak bundan sonra bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı çok güçlü olması gerektiğini belirterek, "Güvenilir gıda olmadığı zaman insanlar mutlu yaşayamazlar, onun için vatandaşlarımız ne aldığını ve ne yediğine dikkat etmesi lazım" dedi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Lokman Aslan, Birleşmiş Milletler tarafından 7 Haziran'ın Dünya Gıda Güvenliği Günü olarak ilan ettiğini hatırlattı. Bu senenin temasının da 'her kesin sorumluluğu' olarak belirlendiğini ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre 600 milyona yakın insan gıda güvenliğine bağlı olarak hastalanmaktadır. Paraziter, toksin, zehirlenme ve viral gibi gıdalardan bulaşan hastalıklardan dolayı dünyada 600 milyona yakın, bu da her 10 kişiden biri çeşitli sebeplerden dolayı gıdalardan etkilenmekte ve hastalığa yakalanmaktadır. Temiz gıdaya, şehirleşmeye ve tarıma dikkat çekmek için Dünya Sağlık Örgütü, üretimden sofraya kadar gıda güvenliğine dikkat çekmek için 7 Haziran'ı Dünya Gıda Güvenliği Günü olarak ilan etmiş bulunmaktadır. Ülkemizde de gıda güvenliği çok önemli kayıplara ve hastalıklara neden olmaktadır. Onun için herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. Burada hem devletin kontrolünde hem de vatandaş nerede ne yediğini çok iyi şekilde bilmesi gerekir" dedi.

"Kontrol edilmediği zaman brusella ve tüberküloz toplumda patlak verecek"

Gıdadan insana bulaşan hastalığa örnek de veren Prof. Dr. Lokman Aslan, "Bir örnek verirsek, brusella ve tüberküloz gıdaya bağlı hayvandan insana bulaşabiliyor. Eğer kontrol edilmediği zaman brusella ve tüberküloz toplumda patlak verecek. Dolayısıyla hem insanın refah seviyesi düşecek hem de sağlık sistemine büyük bir yük getirecek. Eğer biz paraziter, viral, bakteriyel ve kimyasal bulaşmayı engellediğimiz zaman toplumuma büyük bir fayda sağlamış olacağız. Güvenilir gıda olmadığı zaman insanlar mutlu yaşayamazlar, onun için vatandaşlarımız ne aldığını ve ne yediğine dikkat etmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"Korona virüs salgınına bağlı olarak bundan sonra bağışıklık sistemimizin çok güçlü olması gerekir"

"Günümüzde yaşanan ve 'her şey eskisi gibi olmayacak' dinilen korona virüs salgınına bağlı olarak bundan sonra bağışıklık sistemimizin hastalıklara karşı çok güçlü olması gerekir" diyen Prof. Dr. Aslan, şöyle konuştu: "Eğer bağışıklık sistemimizin güçlü olmasını istiyorsak, temiz çevrede sağlıklı gıda ve uygun ortamda yaşamamız gerekmektedir. Eğer biz gıdalarımızı uygun şartlarda tüketmezsek, gıdalardan aldığımız paraziter bulaşma veyahut bağışıklık kazanmış insidansı yükselmiş antibiyotiklerle bulaşmış gıdalarla veya insektisit ilaçlarla gıdaları tükettiğimiz zaman bağışıklık sistemimiz de baskılanmış olacak. İşte Türk Veteriner Hekimleri Birliği de bu sene 'herkesin sorumluluğu onda' temasıyla gıda güvenliğine dikkat çekmektedir. Van bölgesinde de genellikle brusella görülmektedir. Brusellayı ele aldığımızda, eğer biz gıdalarımızı temiz bir şekilde sağlarsak ve güzel tüketirsek bu hastalıklara karşı bağışıklık sistemimiz güçlenecek. Bütün vatandaşlarımızın gıda kontrolünün tam yapılması, nerede nasıl aldığını ve bu gıda güvenliğine uymayanları uyarmasıyla sorumluluğu var. Eğer bağışıklıklarının iyi olmasını istiyorlarsa, ne tükettiklerini, nasıl koruduklarını bilmesi gerekiyor. Temiz gıdaya ulaşmanın yolu, güvenli yerlerde kontrolleri yapılmış tüketim sağlamalıdırlar. Temiz çevre, sağlıklı hayvan ve mutlu insan için gıda kontrolüne dikkat etmesi lazım.