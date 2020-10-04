Prof. Dr. Aslan: "Çevresini ve hayvanları korumayan insan, kendi sonunu hazırlamıştır" - Son Dakika

- Prof. Dr. Aslan: "Çevresini ve hayvanları korumayan insan, kendi sonunu hazırlamıştır"

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, çevresini ve hayvanları korumayan insanların kendi sonunu hazırladığını söyledi.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslan, insanların yaşamını koruması için ilk önce yaşayan canlıları koruması gerektiğini belirtti. Bütün dünyada ezilen, eziyet gören, ticareti yapılan, tutsak olan hayvanların korunması amacıyla 4 Ekim'in 'Hayvanları Koruma Günü' olarak kutlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Aslan, bugüne canlı haklarını koruma günü olarak bakılmasıyla iyi sonuçlar alınacağını ifade etti. Prof. Dr. Aslan, "Eğer bir hayvanın yaşam alanı düzgün değilse, karnı doymuyorsa ve türüne göre refahı hazırlanmıyorsa eziyet görmüş demektir. Onun için biz bir zincir olarak ilk önce yer küremizi korumamız gerekir. Böylece hayvanların ve canlıların yaşadığı ortamın korunması gerekir. Eğer biz hayvanların yaşadığı ortamı bozarsak, petrolle, fabrika atıklarıyla çevremizi kirletirsek ve çevremizi yok edersek yerkürede her canlı yaşayamayacak demektir. Onun için canlı hakları yönünden bakmak gerekir. Bir kurt dağda avlanacak, ekolojik dengede kendi biyolojik düşmanlarını yiyecek ve böylece ekolojik dengedeki görevini yerine getirecek. Eğer siz kurtları yok ederseniz, bu kez domuzlarla mücadele etmek zorunda kalırsınız. Çünkü domuzlar artık bir biyolojik düşmanı olmadığından dolayı çok fazla ürüyecektir. Çok fazla üreyen domuz da yerleşim yerlerine, tarım arazilerine zarar verir duruma gelecek. Eğer siz kartalları, şahinleri ortadan yok ederseniz bu kez de yılanlarla, farelerle baş etmek zorunda kalacaksınız" dedi.

İnsanları tabiatı korumaya ve bu konuda bir bilinç kazanmaya davet eden Aslan, "Eğer insan kendini korumak istiyorsa ilk önce çevresinde yaşayan canlıları koruyarak kendini korumuş olacak. Çevresini ve hayvanları korumayan insan da kendi sonunu hazırlamıştır. Biz burada medeni toplumun bütün canlıların birbirinin şerrinden emin olduğu toplum olarak görüyor ve bütün insanlara yer küremizi, çevremizi, tabiatımızı, ormanlarımızı korumaya davet ediyoruz. Yaz aylarında bu sene çok fazla orman yangını meydana geldi. Eğer ormanlar yok olursa, ormandaki biyolojik denge de yok olur. Biyolojik denge yok olursa bu bize oksijensizlik ve verim düşüklüğü olarak karşımıza çıkar. Onun için bir bütün olarak 'temiz çevre, sağlıklı hayvan ve mutlu insan' sloganıyla bütün dünyada canlıların bir olduğu, beraber olduğu ve birbirine muhtaç olduğu bilinciyle 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.

(YLM-MSA-Y)