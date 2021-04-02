Prof. Dr. Asuman Birinci: (14 pozitif vakaya ilişkin) "Virüs okulda değil, doğum günü partisinde bulaştı" - Son Dakika

Prof. Dr. Asuman Birinci: (14 pozitif vakaya ilişkin) "Virüs okulda değil, doğum günü partisinde bulaştı"

02.04.2021 12:44

Prof. Dr. Asuman Birinci: (14 pozitif vakaya ilişkin) "Virüs okulda değil, doğum günü partisinde bulaştı" "Nisan ayının sonunda vaka sayıları azalacak" Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

Prof. Dr. Asuman Birinci: (14 pozitif vakaya ilişkin) "Virüs okulda değil, doğum günü partisinde bulaştı"

"Nisan ayının sonunda vaka sayıları azalacak"

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, " Samsun'da bir okulda aynı flütü kullanan 5 öğrencinin ailesinden 14 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, olayın Samsun değil Karadeniz'de başka bir ilde ve virüsün de okulda değil 'doğum günü partisinde' yayıldığını açıkladı.

"Virüs okulda değil doğum günü partisinde bulaştı"

Virüsün okulda değil doğum günü partisinde meydana geldiğinin altını çizen Prof. Dr. Asuman Birinci, "Öncelikle bu okulda bir bulaş değil. Bir evde doğum günü partisi sırasında çocuklar oyun sırasında flüt kullanıyorlar ve çocuklardan birinin babası pozitif, diğer çocuklarda da hastalık görülüyor. Sonuç olarak 14-15 kişi pozitif oluyor. Bu yakın temasla bulaşan bir hastalık. Aynı evde oturmayan bütün kişileri yabancı olarak kabul etmemiz lazım. Bu çok yakın arkadaşınız olabilir, annemiz, babamız, kardeşimiz, çocuğumuz olabilir fakat bunlardan da korunmamız lazım. Bu hastalık çok uzaklardan gelmiyor. Bize bir yakınımızdan bulaşıyor. Bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Bu olayın Karadeniz bölgesinde bir ilde meydana geldiğini söyleyebilirim. Bulaş Karadeniz'de bir ilde okulda meydana gelmemişi doğum gününde meydana gelmiş" diye konuştu.

"Nisan ayının sonunda vaka sayıları azalacak"

Virüsün şu anda pik yaptığını ve nisan ayının sonunda vaka sayılarının azalacağını da dile getiren Prof. Dr. Birinci, "Normalleşme sürecine girmemiz lazım. Eğitim şart. Okullarımızın açılması lazım. Fakat okullar açılmadan önce çocuklarımıza eğitim vermemiz lazım. Arkadaşlarından belli bir mesafeyi korumaları lazım. Maskeyi asla çıkartmamaları lazım. Bunları çocuklara öğretmek lazım. Elimizden geldiği kadar da öğretmenlerimizi aşılamamız lazım. Doğum günü partilerine, akraba ziyaretlerine, taziyelere bu dönemde biraz ara vermemiz lazım. Şu anda hastalık pik yapıyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde vaka sayıları çok arttı. Bir dönem sonra bu böyle kalmayacak. Pik yaptıktan sonra bir düşme görülecek. Nasıl kasım-aralık ayında Samsun'da bir pik yaptıktan sonra vakalar azalmıştı inşallah bu dönemde de nisan ayının sonunda vaka sayıları azalacak. Lütfen biraz sabırlı olalım. Biraz birbirimize mesafemizi koruyalım" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Asuman Birinci: (14 pozitif vakaya ilişkin) Virüs okulda değil, doğum günü partisinde bulaştı
Prof. Dr. Asuman Birinci: (14 pozitif vakaya ilişkin) Virüs okulda değil, doğum günü partisinde bulaştı
Prof. Dr. Asuman Birinci: (14 pozitif vakaya ilişkin) Virüs okulda değil, doğum günü partisinde bulaştı
Prof. Dr. Asuman Birinci: (14 pozitif vakaya ilişkin) Virüs okulda değil, doğum günü partisinde bulaştı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Doğum Günü Partisi, Tıp Fakültesi, Nisan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Asuman Birinci: (14 pozitif vakaya ilişkin) 'Virüs okulda değil, doğum günü partisinde bulaştı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Kremlin: ABD Ukrayna'ya asker gönderirse, Rusya ekstra adımlar atmak zorunda kalır Son dakika! Kremlin: ABD Ukrayna'ya asker gönderirse, Rusya ekstra adımlar atmak zorunda kalır Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan "Merkez Bankası nasıl bir faiz kararı verecek?" sorusuna yanıt: Bana düşmez "Türkiye'de salgını bitirecek" yorumları yapılan yerli aşının mutasyona karşı da etkili olduğu kanıtlandı Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada!
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı         
13:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Kızı yanlışlıkla TikTok fenomenine 7 bin TL gönderen Demet Akalın, alay konusu oldu Kızı yanlışlıkla TikTok fenomenine 7 bin TL gönderen Demet Akalın, alay konusu oldu         
11:55
Bakan Selçuk'un Bakan Selçuk'un "Koronavirüs meslek hastalığı olsun" talebine yanıtı Twitter'da gündem oldu         
11:44
TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi         
11:25
Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, "Birine benzettim" diyerek kendisini savundu         
11:11
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu         
10:19
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti         
09:38
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı         
08:41
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı         
23:25
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı         
17:52
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 13:33:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Asuman Birinci: (14 pozitif vakaya ilişkin) "Virüs okulda değil, doğum günü partisinde bulaştı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei