Prof. Dr. Ataç ve Prof. Dr. Şanlıdağ'dan DPÜ'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Ataç ve Prof. Dr. Şanlıdağ'dan DPÜ'ye ziyaret - Son Dakika

Prof. Dr. Ataç ve Prof. Dr. Şanlıdağ'dan DPÜ'ye ziyaret

6 saat önce

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ Kütahya Dumlupınar Üniversitesini (DPÜ) ziyaret etti.

Prof. Dr. Ataç ve Prof. Dr. Şanlıdağ'dan DPÜ'ye ziyaret, System.String[]

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ Kütahya Dumlupınar Üniversitesini (DPÜ) ziyaret etti.


Rektörlük binasının Şeref Salonunda sohbet şeklinde geçen görüşmede Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Muammer Gavas ile Genel Sekreter Vekili Bayram Adıgüzel, Miktat Bektaş tarafından konuklara ve eşlerine Üniversite hakkında bilgiler verildi.


Hediye sunumunun ardından Prof. Dr. Ahmet Ataç ve Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ Üniversite yönetimine teşekkür ettiler. Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Vekilleri de yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - KÜTAHYA

Ahmet Ataç, Kütahya, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı
Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti AK Parti'den kulisleri hareketlendiren sözler: 100 belediye başkanı AK Parti'ye geçecek İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan ilk yorum geldi

Son Dakika Haberleri
19:03 Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı - Son Dakika
19:02 Yıldız Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı - Son Dakika
18:58 Kayseri'de helikopter ambulans felç geçiren hasta için havalandı - Son Dakika
18:58 Ağrı'da sular altında kalan köy gün yüzüne çıktı - Son Dakika
18:55 Siirt'te 111 kişinin istihdam edildiği çağrı merkezi açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika
18:42 Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika
18:11 Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 19:03:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Ataç ve Prof. Dr. Şanlıdağ'dan DPÜ'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]