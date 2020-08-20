Prof. Dr. Ataman: Düşük faizin amacı ekonomik canlanmadır - Son Dakika

Prof. Dr. Ataman: Düşük faizin amacı ekonomik canlanmadır

MERKEZ Bankası'nın politika faizini yüzde 8.25'te sabit bırakırken, yeni veri ve haberlere bağlı olarak duruşunu değiştirebileceğini söylediğine dikkat çeken İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Ceylan-Ataman, "Merkez Bankası koşullara bağlı bir esnekliğe işaret etti.

Prof. Dr. Ataman: Düşük faizin amacı ekonomik canlanmadır, System.String[]

MERKEZ Bankası'nın politika faizini yüzde 8.25'te sabit bırakırken, yeni veri ve haberlere bağlı olarak duruşunu değiştirebileceğini söylediğine dikkat çeken İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Ceylan-Ataman, "Merkez Bankası koşullara bağlı bir esnekliğe işaret etti. Düşük faiz politikasından beklenen, ekonomik canlanmadır" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 8.25'te sabit bırakma kararını değerlendiren Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Ceylan-Ataman, düşük faiz politikasından beklenenin ekonomik canlanma olduğuna dikkat çekti. Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini, her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceğini vurguladığına dikkat çeken Prof. Dr. Berrin Ceylan-Ataman, "Buradan Merkez Bankası'nın geleceğe dönük olarak koşullara bağlı bir esnekliğe işaret ettiği yorumu yapılabilir" diye konuştu.

ENFLASYONDA PANDEMİ ETKİSİNE VURGU Merkez Bankası'nın enflasyon göstergelerinde yükselişe de vurgu yaptığına dikkat çeken Prof. Dr. Berrin Ceylan-Ataman şunları söyledi:  "Türkiye'de enflasyon ile faiz oranı arasındaki makasın açılması ekonomik dengeleri olumsuz etkilemektedir. Ancak Para Politikası Kurulu, enflasyonist sürecin salgınla bağlantılı olduğu ve normalleşeme süreciyle birlikte ortadan kalkacağını vurgulamaktadır. Bu çerçevede likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarının, makro finansal istikrarı destekleyeceği değerlendirilmektedir. Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaparak faiz oranını sabit tutmanın gerekçesini para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesine bağlamıştır." Faizin yüzde 8.25'de sabit kalmasının dolarda artış beklentisi yaratabileceğini belirten Prof. Dr. Berrin Ceylan-Ataman, "Çünkü enflasyon oranının faiz oranından daha yüksek olması reel geliri düşürecektir. Bu da tasarrufun en azından paranın değerini koruyacak olan dolar ve altına yönelmesine neden olacaktır. Sonuç olarak hane halkı tasarrufunu dövizde değerlendirmeye devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu. ÖRTÜLÜ FAİZ ARTIRIMI Hane halkının altın ve dövize yatırımı sürdürmesinin Merkez Bankası'nı "örtülü faiz artışına" götürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Berrin Ceylan-Ataman şöyle devam etti:  "Merkez Bankası TL'nin değerini korumak için açık piyasa işlemleri ile piyasadaki TL miktarını azaltmak ister. Bunun için bankalara kullandırdığı likiditeye yüksek faiz uygular. Örtülü faiz artışı olarak değerlendirilen bu durum piyasadaki enflasyon faiz oranı dengesini bir şekilde sağlamaya yöneliktir. Politika faizi 8.25 iken gecelik faizler 9.75'te oluşmaktadır. Böylece Merkez Bankası TL'nin dolar ve diğer yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybını frenlemeyi amaçlamaktadır. Siyaseten artmayan faiz oranı örtülü bir biçimde piyasayı dengelemek üzere devreye girmektedir."

Makroekonomik istikrar için enflasyon-işsizlik-ekonomik büyüme-cari açık gibi göstergelere ve bunlar arasındaki ilişkilere de bakmak gerektiğini belirten Prof. Dr. Berrin Ceylan-Ataman, "Bu çerçevede faizde bir değişme olmadığına göre maliye politikalarına daha fazla başvurulacağı söylenebilir" dedi.


Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 17:48

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Ataman: Düşük faizin amacı ekonomik canlanmadır - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermemek için şekilden şekle girdi Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi Pınar Gültekin cinayetinde aile avukatının tatbikat raporu ve HTS talebi kabul edildi Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, o gün kendisini en çok üzen şeyi anlattı Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Sırbistan maçı Gaziantep'te oynanacak Kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi öldü, sürücünün yaptığı paylaşım dikkat çekti Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Al Hilal-Al Ahli maçının 12. dakikasında baygınlık geçirdi İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar Galatasaray, Benfica forması giyen Gabriel'e teklif yaptı CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı Son Dakika: Beşiktaş, Alanyasporlu Welinton'u 3 yıllığına kadrosuna kattı Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı         
19:25
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü         
19:25
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti         
17:47
Meteoroloji'den 8 kente Meteoroloji'den 8 kente "çok kuvvetli" yağış uyarısı         
17:47
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? 26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?         
16:20
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı         
14:59
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti         
14:48
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti         
14:43
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı         
14:28
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap         
14:21
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı 3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı         
14:13
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı         
13:28
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu 12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu         
13:17
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı         
13:15
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
12:51
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek         
12:35
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi         
11:52
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı         
11:18
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
11:14
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak         
11:12
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı         
10:59
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı         
10:33
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu         
10:05
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar         
10:03
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi         
09:46
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı         
08:45
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı         
08:26
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu         
08:04
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı         
07:44
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada         
00:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2020 00:24:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Ataman: Düşük faizin amacı ekonomik canlanmadır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei