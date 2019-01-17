Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Atasoy: Başarılı Çocuk Takdir Edilmeli, Başarısıza Yargılayıcı Olunmamalı

Prof. Dr. Atasoy: Başarılı Çocuk Takdir Edilmeli, Başarısıza Yargılayıcı Olunmamalı

1 saat önce

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Nuray Atasoy, "Başarılı çocuklar, çalıştığı, emek verdiği için takdir edilmeli ve hedefleri konusunda desteklenmeli.

Prof. Dr. Atasoy: Başarılı Çocuk Takdir Edilmeli, Başarısıza Yargılayıcı Olunmamalı, System.String[]
ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Nuray Atasoy, "Başarılı çocuklar, çalıştığı, emek verdiği için takdir edilmeli ve hedefleri konusunda desteklenmeli. Başarısız olan çocuklarda ise başarısızlık nedenleri ele alınmalı, yargılayıcı olunmamalı" dedi.

Prof. Dr. Nuray Atasoy, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk döneminde öğrencilerin karne heyecanı yaşadığını söyledi. Karne alan çocuklara ailelerin nasıl yaklaşması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Atasoy, başarısızlık kaygısı yaşayan çocuklarda cezalandırılma ve sevilmeme kaygılarının olabileceğine dikkat çekti. Başarılı olan çocuklarda ise başarı ile gelen mutluluk, tatili ve hediyeleri hak etmenin getirdiği doyum duyguları oluşabileceğini ifade eden Prof. Dr. Atasoy, şöyle konuştu:

"Başarılı çocuklar çalıştığı emek verdiği için takdir edilmeli ve hedefleri konusunda desteklenmeli. Başarısız olan çocuklarda başarısızlık nedenleri ele alınmalı, yargılayıcı olunmamalı. Başarının önüne geçen engeller ortaya konup, ortak çözümler üretilmeli. Çocuk kendisini notla değil, genel özellikleri ve güçlü yanlarıyla değerlendirebilmeli. Çocuktan beklentilerin çocuğun özelliklerine uygun ve ulaşılabilir düzeyde ele alınması gerekli. Hedefe ulaşırken de çalışma ortamının özellikleri, evde destekleyici bir ortamın olması sağlanmalı. Ders dışı etkinlikler örneğin spor, müzik, eğlenceli ve geliştirici etkinlikler açısından fırsat sağlanmalı. Tatilde, dinlenme, eğlenceli aktiviteler ve varsa okulla ilgili aktiviteler, aileye olumlu zaman geçirme sağlanmalı."

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:52 Kaynak: DHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Güncel
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