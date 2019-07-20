Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Atasoy: Dizilerdeki şiddet okullardaki akran şiddetini artırıyor
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Prof. Dr. Atasoy: Dizilerdeki şiddet okullardaki akran şiddetini artırıyor

35 dakika önce

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr.

Prof. Dr. Atasoy: Dizilerdeki şiddet okullardaki akran şiddetini artırıyor, System.String[]


ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Nuray Atasoy, okullardaki akran şiddetinin dizilerdeki şiddet sahneleri nedeniyle arttığına dikkat çekerek, "Gençler bu medyaya yansıyan ya da kendilerine rol model olan şiddet kullanma biçimlerinden çok etkileniyorlar" dedi.
Prof. Dr. Nuray Atasoy, özellikle ortaokul ve liselerde akran şiddetinin artmaya başladığını söyledi. Bunun sebepleri arasında televizyon dizilerindeki şiddet sahnelerinin de etkili olduğunu ifade eden Prof.Dr. Atasoy, gençlerin popüler olmak için dizilerdeki başrol oyuncularına özendiğini belirtti. Bunun çocukların gelişimi için tehlikeli boyutlara ulaştığını ifade eden Prof. Dr. Atasoy, "Gençler bu medyaya yansıyan yada kendilerine rol model olan şiddet kullanma biçimlerinden çok etkileniyorlar. Bir tez çalışmasında çok ünlü bir gençlik dizisi şiddet sahnelerini saymışlar. 12 bölümde 282 şiddet sahnesi var. Bunların arasında fiziksel şiddet, sözel şiddet, psikolojik şiddet var. Bunu en çok uygulayan da en yakışıklı başrol oyuncusu. Bu gençler için çok kötü bir örnek oluyor. Yani popüler olacaksan, ya da öteklerine sözünü geçireceksen o zaman dayılanacaksın anlamına geliyor. Çünkü gençler toplumun aynası gibidir. Çocuk ve genç toplumda yaşanılan ona uygulanan ve şahit olduğu her şeyi sünger gibi emiyor. O yüzden okullardaki akran şiddeti ciddi bir problem halinde devam ediyor" dedi.
'KULLANDIĞIMIZ DİLİ DEĞİŞTİRMEMİZ LAZIM'
Prof. Dr. Atasoy, bunun önüne geçmek için şiddet sahnelerinin azaltılması ve gençlere çeşitli eğitimler verilmesi gerektiğini ifade etti. Kötü karekterlerin ve saldırgan tavırlı olanların maalesef daha fazla dikkat çektiğini anlatan Prof. Dr. Atasoy, şöyle dedi:
"Tabiki bir olayı gösteriyorsanız insanların dikkatini çekiyor. Bir haberi satmak uğruna ilgi çekmek için bunu kullanırsanız, bunun toplumsal boyutu var. Kötü karakterlerin saldırgan tavırlı olanların son derece ilgi çekmesinden ben rahatsızım. Bunların elden geçirilmesi lazım. Okullarda kullandığımız dil, medyada kullandığımız dil, siyasette kullandığımız, hizmet verirken kullandığımız dili değiştirmemiz lazım. Bu şiddet şiddeti doğruyor ve bu bir gün bize de dönebilir. Bunu uygulayan kişiyle sokakta, trafikte karşı karşıya gelebiliyorsunuz."

- Zonguldak
Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:50 Kaynak: DHA
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