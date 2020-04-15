Prof. Dr. Ateş Kara ismi Niksar'da yaşayacak - Son Dakika

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan; "Bilim kurulu üyesi hemşehrimiz Prof.Dr. Ateş Kara ile tüm Niksarlılar olarak gurur duyuyoruz ve isminin Niksar'da yaşatılacak olması da bizleri ziyadesiyle memnun edecektir" dedi.



Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın ismi, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde 2. Etap TOKİ ile Çamiçi Yaylası arasındaki güzergaha verildi.



Niksar Belediyesi Nisan ayı Olağanüstü Meclis Toplantısında alınan kararla Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Bilim Kurulunda yer alan ve katıldığı televizyon programlarında sürekli memleketi olan Niksar'ı anlatan Prof.Dr. Ateş Kara'nın ismi 2. Etap TOKİ ile Çamiçi Yaylası arasındaki güzergaha verildi.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Prof.Dr. Ateş Kara ile tüm Niksarlılar olarak gurur duyduklarını belirterek; "Korona virüs ile mücadelede Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Bilim Kurulunda yer alan, katıldığı televizyon programlarında sürekli ilçemizden bahseden hemşehrimiz Prof.Dr. Ateş Kara'nın ismini Nisan ayı Meclis Toplantımızda aldığımız kararla 2. Etap TOKİ ile Çamiçi Yaylası arasındaki güzergaha verdik. Hocamıza tüm Niksarlı hemşehrilerimiz adına tekraren teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - TOKAT