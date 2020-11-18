Prof. Dr. Ateş Kara: Türkiye'de koronavirüs aşısı yüzde 99.9 ücretsiz olur - Son Dakika

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"YÜZDE 99.9 ÜCRETSİZ OLUR"

" Türkiye'nin özelliği şu, özellikle çocukluk çağındaki aşılarımız ve risk grubu dediğimiz aşıya ihtiyacı olan grubun aşıları devlet tarafından karşılanıyor" diyen Kara, Türkiye'de koronavirüs aşısının yüzde 99.9 ücretsiz olacağını söyledi.

"KISITLAMALARIN İLK FAYDASINI 10 GÜN SONRA GÖRMEYE BAŞLARIZ"

Ahmet Hakan'ın "Cumartesi gününden itibaren kaç gün sonra bu kısıtlamaların faydasını görmeye başlayacağız?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Ateş Kara, "İlk işaretlerini 10 gün sonra görmeye başlarız ama asıl etkisini 14 ile 21. gün arasında görmeye başlayacağız. Hemen bu etkiyi görme şansımız yok. Bugün bu virüsü alan bir kişinin bulgularının 5 ila 7 gün sonra çıkacağını düşündüğümüz zaman ilk etkiyi göreceğimiz zaman 10 ila 14. günlerde ama kesin etki ise 14 ve 21. günlerde başlayacak. Çünkü şöyle düşünün diyelim ki ben bugün bu virüsü aldıysam eve götürdüğüm anda beraber bulunduğum kişilere yayma ihtimalim var bu da 7 ila 10 gün ekleyecektir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VAKA SAYISI AÇISINDAN AVRUPA'DAN DAHA MI KÖTÜ?

Avrupa ile Türkiye'yi vaka sayısı açısından kıyaslayan Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa ile baktığımız zaman nüfus yoğunluğunun büyük olduğu şehirleri karşılaştırmak gerekir. Bir de sağlık hizmetinin verilebilirliği ve sürdürülebilirliği. Böyle değerlendirdiğimiz zaman Avrupa'dan iyi durumda olabiliriz ama böyle devam edebilir mi? O yüzden bizim müdahale etmemiz ve önlem almamız şart."