Prof. Dr. Ayaz: Deniz suyunda hızlı soğuma olursa müsilajla tekrar karşı karşıya kalmayız

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, Marmara Denizi'nde 2020'de etkili olan müsilajın, bu sene mevsimsel faktörlere göre belirleneceğini belirtip, "Eğer deniz suyunda hızlı bir soğuma gerçekleşirse müsilajla tekrar karşı karşıya kalmayız" dedi.

Marmara ve Ege Denizi'nde 2021'in Mart ayı itibarıyla müsilaj etkisini göstermeye başladı. Deniz yüzeyinde zamanla etkisini artıran müsilaj, özellikle balıkçıların kabusu olurken, turizm sektörünü de etkiledi. Sorunun çözümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Haziran 2021'de 22 maddeden oluşan 'Marmara Denizi Eylem Planı' açıklandı. Yapılan çalışmalarla müsilaj etkisini kaybetti. Kış aylarının yaklaşmasıyla deniz suyu sıcaklığında yaşanacak değişim ise müsilajın tekrar görülme ihtimalini akıllara getirdi.