Prof. Dr. Aybar: Yeni bir İzmir İktisat Kongresi toplanmalı

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi, ekonomist Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar, ekonomide köklü ve kalıcı reformlar için yeni bir 'İzmir İktisat Kongresi'nin toplanarak Türk uzlaşı modeli geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar, ekonomideki son durumu değerlendirdi. Prof. Dr. Aybar yapısal sorunlara köklü çözümler üretmek ve reformların isabetli olması, iktisadi politika stratejilerini oluşturmak ve yeni bir Türk uzlaşı modeli oluşturulması için yeni bir İzmir İktisat Kongresi'ne ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

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