Prof. Dr. Aydın Bulaşın engellenmesinin en başarılı yolu aşıdır - Son Dakika

Prof. Dr. Aydın Bulaşın engellenmesinin en başarılı yolu aşıdır

28.12.2020 09:48
Prof. Dr. Aydın Bulaşın engellenmesinin en başarılı yolu aşıdır, System.String[]

Prof. Dr. Aydın Bulaşın engellenmesinin en başarılı yolu aşıdır KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Aşı olmamamız durumunda pandemiden kurtulmanın da hayal olduğunu gözden kaçırmayalım.

Prof. Dr. Aydın Bulaşın engellenmesinin en başarılı yolu aşıdır

KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Aşı olmamamız durumunda pandemiden kurtulmanın da hayal olduğunu gözden kaçırmayalım. Halen ilaç yok, tedaviyle pandemiyi durdurmak mümkün değil. Bulaşın engellenmesinin en başarılı olabileceği yol da aşıdır? dedi.Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkelerde aşı üretim çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin ve Almanya'da üretilen Covid-19 aşıları için anlaşma yapıldığını ve yakın zamanda Türkiye'de aşılamanın yapılacağını duyurdu. Açıklama kamuoyunda heyecan yaratırken, aşıların da Türkiye'de uygulanmasına sayılı günler kaldı. Aşılarla ilgili bazı vatandaşlar tereddüt yaşadıklarını dile getirirken, uzmanlar ise insanların aşı vurulmaması halinde koronavirüs salgınının durdurulamayacağını savunuyor.'TEDAVİ EDECEK İLAÇ HENÜZ BULUNAMADI?KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, koronavirüs hastalarını tedavi edecek bir ilacın henüz bulunamadığı için aşı vurulmanın önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aydın, 'Mikroorganizmaların meydana getirdiği hastalıklarda mikroorganizmanın hastalık oluşturma yeteneğine göre hastalığın seyir durumu ağırlaşır veya hafifleşir. Koronavirüs, farklı insanlarda farklı klinik tabloları oluşturan, birbirine benzemeyen ve ortalama yüzde 3 oranında ölümle sonuçlanan bir hastalık oluşturuyor. Henüz spesifik bir ilacımız yok ama çalışmalar yapılıyor. Umarız ki hastaların tedavisine yarayacak ilaç keşfedilir ama tedaviyle pandemiyi durduracak şekilde bu hastalıkla mücadele vermek zordur. O yüzden tedavi yerine aşıyla pandemiyi durdurmakta fayda var' dedi.'TEDAVİYLE PANDEMİYİ DURDURMAK MÜMKÜN DEĞİL?Aşıların çeşitli güvenlik aşamalarına geçerek kullanıma hazır hale geldiğini anlatan Prof. Dr. Aydın, 'Aşılar da tıpkı ilaçlar gibi temel çalışmalar ve faz çalışmaları yapılarak kullanılmasına karar veriliyor. Tüm bunların sonuçlarında güvenlik ve etkinlik basamakları, bilim kurulları ve uygun akreditasyon kurumları tarafından denetleniyor. Bir sorun varsa zaten o ürün kullanıma verilmiyor. Aşı olmamamız durumunda pandemiden kurtulmanın da hayal olduğunu gözden kaçırmayalım. Halen ilaç yok, tedaviyle pandemiyi durdurmak mümkün değil. Pandemiyi durdurmanın en önemli yolu bulaşı engellemektir. Bulaşın engellenmesinin en başarılı olabileceği yol da aşıdır' diye konuştu.'AŞI KARŞITLIĞI YAPMANIN FAYDASI YOK?

İnsanların koronavirüs aşısı yaptırmaması halinde salgının devam edeceğini söyleyen Prof Dr. Aydın, 'Hiçbir dayanağı olmayan, kulaktan dolma bilgilerle oluşan bu karşıtlığa bir an önce son vermelerini diliyorum. Hem kendi hayatları, hem aileleri için risk oluşturduklarını düşünsünler. Pandemi gibi ciddi bir durumda aşı karşıtlığı yapmanın kimseye faydası yok. İnşallah yerli aşı da en kısa sürede imdadımıza yetişecek ve pandemiyle mücadeleyi daha rahat şekilde yapabileceğiz. Aşı yoksa pandemi devam edecek' dedi.


Mikrobiyoloji, Tıp Fakültesi, Aydın, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Aydın Bulaşın engellenmesinin en başarılı yolu aşıdır - Son Dakika


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