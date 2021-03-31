Prof. Dr. Aydın: Kafe ve restoranlar bulaş için güzel ortamlar - Son Dakika

Prof. Dr. Aydın: Kafe ve restoranlar bulaş için güzel ortamlar

31.03.2021 11:58
Prof. Dr. Aydın: Kafe ve restoranlar bulaş için güzel ortamlar, System.String[]

KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, kafe ve restoranların açık olması ve kalabalıkların oluşmasının virüsün bulaşması için güzel ortamlar olduğunu söyledi.

KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, kafe ve restoranların açık olması ve kalabalıkların oluşmasının virüsün bulaşması için güzel ortamlar olduğunu söyledi. Prof. Dr. Faruk Aydın, "HES kodu, semptomatik bir hastalık geçirmeyip, hastaneye başvuru yapılmadığı ve herhangi bir testin size yapılmadığı anlamına gelmektedir. Oysa 'süper bulaştırıcılar' dediğimiz insanlar zaten asemptomatikler ve virüsü taşıdıkları halde kendileri hasta olmuyor ve virüsü her yere taşıyor. HES kodu ile bunları ayıramayacağımıza göre, bununla yapacağımız ayırım yeterli bir destek vermeyecektir" dedi.

Koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında 'kırmızı' renkle yer alan Trabzon'da yeme içme hizmeti sunan mekanlar uzun bir sürenin ardından yeniden faaliyete geçti. Sadece paket servis hizmeti veren mekanlar, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yaparak yüzde elli kapasiteyle müşteri kabul etmeye başladı. Ancak uzmanlar alınan tedbirleri ve HES kodu sorgulamasının yetersiz kalacağını savundu.

KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, son yayınlanan haritada Türkiye'de mavi kategoride yalnızca Şırnak ilinin kaldığını söyleyerek, Türkiye'nin büyük kısmının 'çok yüksek riskli' kategorisine geçtiğini söyledi. Pandemiyi önlemek adına uygulanan tedbirlerin yetersiz kaldığını belirten Prof. Dr. Aydın, "Alınan kısıtlamaların bu salgını durdurmaya zayıf kalacağını düşünüyorum. Çünkü virüs bizden daha becerikli ve artık daha kolay bulaşıyor. Aldığımız bu önlemler virüsün daha fazla yayılabilmesine neden olabilecek altyapıya sahip olduğunu da gösteriyor. Kafe ve restoranların açık olması ve kalabalıkların oluşması virüsün bulaşması için güzel ortamlar. O nedenle güncel olarak virüs yayılımının yani vaka pozitifliğinin gün gün hatta saat saat olarak izlenmesi, durum kötüye gidiyorsa yeni kısıtlamalar gelmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.  'HES KODUNU BAZI YERLER DENETLEMİYOR'Yüzde 50 kapasiteyle yeniden hizmet vermeye başlayan kafe-restoran gibi mekanların virüsü bulaştırmak için uygun ortamlar olduğuna değinen Prof. Dr. Aydın, "Kafe ve restoranlarda HES kodu ile girme zorunluluğu var ancak bazı yerlerde bunun denetlenmediğini duyduk. Ayrıca yeterli bir önlem olmadığını da söylemek istiyorum. HES kodu, semptomatik bir hastalık geçirmeyip, hastaneye başvuru yapılmadığı ve herhangi bir testin size yapılmadığı anlamına gelmektedir. Oysa 'süper bulaştırıcılar' dediğimiz insanlar zaten asemptomatikler ve virüsü taşıdıkları halde kendileri hasta olmuyor ve virüsü her yere taşıyor. HES kodu ile bunları ayıramayacağımıza göre, bununla yapacağımız ayırım yeterli bir destek vermeyecektir. Karadeniz bölgesinde yüksek olan sayıların artık ülkede de buraya ulaşmış olması nedeniyle alınan önlemlerin virüsün önüne geçebilecek yeterli güce sahip olmadığını düşünüyorum. O nedenle gün gün saat saat sayıları izlemek ve gerekirse akut kararlar alıp virüsün önüne geçebilmek lazım" diye konuştu.'COVİD19'DAN İKİ KUZENİMİ KAYBETTİM'Covid-19 nedeniyle Türkiye'de 32 bine yakın kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Prof. Dr. Aydın, "Bunların içinde maalesef benim de 2 kuzenim var. Birini 6 gün önce kaybetmiştim. Diğer kuzenimin defin işlemini geçtiğimiz pazar günü yaptık. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu ölümlerin kime, ne zaman ve nasıl geleceğini bilmiyoruz. O nedenle önlemlerin alınması ve kurallara uyulmasını istiyoruz. Daha fazla ölümler olmadan, daha fazla eve ateş düşmeden pandemiyle mücadeleyi yüksek bir oranla başarmamız gerekiyor" dedi.'MEKANLAR GECE 11'E KADAR AÇIK OLSUN'Kent sakini Metin Uzun, "Kafeterya ve restoranların yüzde 50 olarak açılması güzel oldu, tamamen açmadılar. Bana göre, yüzde 50 olsun ve gece saat 11'e kadar açık olsun. Akşam 7 olunca kapatıyorlar" dedi. Uzun, "Yaz mevsiminde Bodrum'daydım ve orada mekanların yüzde 100'ü açıktı. Muğla, İzmir, Alaçatı'dan o kadar da çok hastalık çıkmadı. Çok da turist vardı. Burada mekanda 20 masa varsa, 10 tanesi çalışsın, 10 tanesi boş kalsın. Ramazan ayında düşer ama sonrasında mekanların yüzde 100 açılması lazım. Açılmazsa perişan olurlar. Avrupa da böyle, sadece Türkiye değil" diye konuştu.'HES KODUNDAN BULUNMAMAK İÇİN İNTERNETİ KAPATIYORLAR'

Sema Ölmez ise, "Özledik ama evde kalmamız bence daha iyiydi. İşverenler için iyi oldu aslında. Hiç kimse iş yapamıyordu, sadece paket servisle çalışıyorlardı ama bence bizim için iyi olmadı. Trabzon zaten riskli bölgede. Ramazan ayında zaten kapatacaklar. 15 günlüğüne açıyorlar ama bu virüs yine yayılacak, sonra yine kapatacaklar" ifadelerini kullandı.


Prof. Dr. Aydın: Kafe ve restoranlar bulaş için güzel ortamlar
Prof. Dr. Aydın: Kafe ve restoranlar bulaş için güzel ortamlar
Prof. Dr. Aydın: Kafe ve restoranlar bulaş için güzel ortamlar
Prof. Dr. Aydın: Kafe ve restoranlar bulaş için güzel ortamlar
Prof. Dr. Aydın: Kafe ve restoranlar bulaş için güzel ortamlar
Prof. Dr. Aydın: Kafe ve restoranlar bulaş için güzel ortamlar
Prof. Dr. Aydın: Kafe ve restoranlar bulaş için güzel ortamlar
Prof. Dr. Aydın: Kafe ve restoranlar bulaş için güzel ortamlar
Prof. Dr. Aydın: Kafe ve restoranlar bulaş için güzel ortamlar

Mikrobiyoloji, Faruk Aydın, Karadeniz, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Aydın: Kafe ve restoranlar bulaş için güzel ortamlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği NBA takımı Utah Jazz uçak kazası yaşadı! Jet motoru alev aldı Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği NBA takımı Utah Jazz uçak kazası yaşadı! Jet motoru alev aldı Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu İkinci el araç alım satımına vergi geliyor İkinci el araç alım satımına vergi geliyor 48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı
Kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor! Milyonlarca kişi işsiz kalabilir Kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor! Milyonlarca kişi işsiz kalabilir         
12:15
Kredi borcunu ödeyemediği banka şubesini ayran ve yumurtaya boyadı Kredi borcunu ödeyemediği banka şubesini ayran ve yumurtaya boyadı         
12:04
Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor         
11:31
Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı         
11:24
Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor         
10:59
11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar 11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar         
10:52
Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi         
10:40
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada         
09:36
Vahşice öldürülen 16 yaşındaki Sezen'in halası isyan etti: Yavrumun her yaşı için bir bıçak sokmuş Vahşice öldürülen 16 yaşındaki Sezen'in halası isyan etti: Yavrumun her yaşı için bir bıçak sokmuş         
09:24
ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi         
09:18
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım         
08:10
Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi         
00:35
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı         
23:04
16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı         
22:37
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 12:53:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Aydın: Kafe ve restoranlar bulaş için güzel ortamlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei